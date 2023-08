Az ETO vasárnap szemre is tetszetős játékkal a negyedik vágányra tolta a BVSC-t (4-0), ezzel 6 ponttal jelenleg vezeti az NB II táblázatát.

A sikerből minden játékos kivette a részét, a saját nevelésű fiatalok közül ezúttal a 18 éves Huszár Marcell villogott: centerként a négyből két remek gólt helyezett el a hálóban és emellett kiharcolt egy büntetőt.

„Nagyszerű érzés most Győrben futballistának lenni - mondja a fiatalember, aki Győrzámolyon él és ott is kezdte a labdarúgást. - A lelátói hangulatot össze sem lehet összehasonlítani a korábbiakkal, egyre többen kíváncsiak a mérkőzéseinkre, és érezzük a szurkolók szeretetét, amit gólokkal és győzelmekkel igyekszünk meghálálni. Hasonlóan jó a légkör most a csapatnál is. Több jó játékost igazoltunk, akik sokat segítenek nekünk fiataloknak a pályán és azon kívül is, így mi is jobb teljesítményt tudunk nyújtani a korábbiaknál. Minden meccset meg akarunk nyerni, ez motivál bennünket és természetesen ezáltal fel szeretnénk jutni az NB I-be.”

„Huszi” tavaly decemberben mutatkozott be a bajnokságban az ETO első csapatában, tagja volt a Nyíregyháza ellen győztes alakulatnak. Az első - és a hétvégéig egyetlen - gólját az MTK ellen lőtte szabadrúgásból, ami elég emlékezetesre sikeredett.

Boldog vagyok, hogy most kétszer is betaláltam a BVSC kapujába

- folytatja a játékos. - Örülök, hogy középcsatárként kapok lehetőséget, mert korábban a középpályán és a balszélen is játszottam, de centerként érzem magam a legjobban. A bajnokság hátralévő részében szeretném sok góllal segíteni a csapatot, hogy a végén együtt ünnepelhessünk. A jövőbeni célom ezen kívül az, hogy minél magasabb szinten futballozhassak. Remélem, az első lépcsőfok jövőre megvalósul.”

Az ETO a Gyirmóton megnyert városi rangadóval és a BVSC ellen aratott fölényes hazai sikerével kezdte az NB II jelenlegi pontvadászatát. Ebben a hónapban még négy fordulót rendeznek meg. Az ETO-nak sorrendben a Csákvár, a Kozármisleny, a Nyíregyháza és a Tiszakécske lesznek az ellenfelei.