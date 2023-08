Az első foglalkozáson Török Ágnes, Dubei Debóra, Ruff-Nagy Dóra, Dombai Réka, az újak közül pedig Molnár Laura, Gyöngyösi Janka és az amerikai Destiny Slocum vett részt.

Dombai Réka még a felnőttválogatott Európa-bajnoki felkészülése alatt sérült meg, a kislábujjánál a talpközépcsontja törött el, meg is kellett műteni.

„Szerencsére jól vagyok, de még óvatosan kezdek csak el edzeni. Nagyon hiányzott már a kosárlabda, de teljes értékű munkát csak jó hónap múlva végezhetek. Még lesz egy röntgen pár hét múlva, utána remélem, zöld utat kapok. Van idő a szezonkezdésig, meg bőven lesz meccs a szezonban, mindenki ezzel nyugtat, de azért mielőbb szeretnék pályán lenni, és azért jó lenne a bajnokságnak és az Euroligának úgy neki menni, hogy előtte azért egy-két edzőmeccset is játszottam” – mondta a fiatal válogatott játékos.

Cziczás László a felkészülés elejéről beszélt: „Egyelőre hat plusz egy játékos dolgozik, a héten kondiedzés lesz délelőtt, délután a teremben a kosárlabda is előkerül. Jövő héttől bővül a létszám reményeim szerint, hiszen csatlakozik hozzánk Bach Boglárka és Hegedűs Janka, aki a 3x3-as sorozatban szerepel, és Cyesha Goree is várhatóan edzésbe áll, miután az orvosi vizsgálaton is átestek. A program sokban nem változik, az erőfejlesztésen nagy hangsúly lesz a kosárlabda mellett. Szeptember elsején ráadásul már edzőmeccset játszunk, onnantól már meccsritmusban is leszünk.”