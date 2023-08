Teskánd (megyei I. o.)–Csornai SE (NB III)

Teskánd, szombat, 16.30 ó. V.: Gaál.

A Teskánd az elmúlt szezon után búcsúzott az NB III-tól, ahol egy csoportban szerepelt a Csornával, így jól ismeri egymást a két csapat. Az idényt egy vereséggel és egy győzelemmel kezdő rábaköziek esélyesként utaznak a találkozóra.

Lábatlani ESE (megyei I.)–DAC Nádorváros (megyei I.)

Lábatlan, szombat, 16.30 ó. V.: Mákos.

A Lábatlan most jutott fel a Komárom-Esztergom megyei I. osztályba, ahol még szintén nem kezdődött el a szezon.

Ásványráró (megyei II.)–Zsámbék (megyei I.)

Ásványráró, vasárnap, 16.30 ó. V.: Kondákor.

Az elmúlt bajnokságban még NB III-as Zsámbékot meglepheti a Keglovich-kupában döntős Ásványráró.

Kajárpéc Herold Trans (megyei II.)–Komárom (NB III)

Kajárpéc, vasárnap, 16.30 ó. V.: Karsai.

Nincs könnyű helyzetben a Kajárpéc, ellenfele jó középcsapat a harmadosztályban.

Rábaszentandrás (megyei II.)–Bicske (NB III)

Rábaszentandrás, vasárnap, 16.30 ó. V.: Holczbauer.

A megyei csapatok közül a legerősebb ellenfelet fogta ki a Rábaszentandrás.

Bőny-Royal Plast (megyei II.)–Mezőörs (megyei I.)

Bőny, vasárnap, 16.30 ó. V.: Kreitl.

A hazai csapat a legutóbbi bajnokságban a megyei másod­osztályban egy csoportban szerepelt a mostani, immár megyei első osztályú ellenfelével, így nyilván jól ismerhetik egymás játékát, stílusát, de mindkét csapatnál volt játékosmozgás, így oda kell figyelni az új igazolásokra is.

„Ez egy igazi szomszédvári rangadó a javából – mondta érdeklődésünkre Zobák Csa­ba, a bőnyi sportegyesület elnöke. – Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, de szeretnénk meglepetést okozni. A nyári felkészülést az új edzőnkkel, Puglits Gáborral kezdtük, igazoltunk nyolc új játékost, közülük hármat éppen Mezőörsről, ezért is érdekes lesz az összecsapás.”

Mint ismert, a Mezőörs megnyerte a megyei másodosztályú bajnokságot, és vállalta a magasabb osztályban is a megmérettetést. Az előző idényből remek kupaemlékeik is vannak, mind a megyei, mind pedig az országos küzdelmekben jól szerepeltek, vagyis bíznak a további jó kupaszereplésben. Szőke Barnabás, a Mezőörs elnöke elmondta, hogy heti három edzéssel és egy edzőmérkőzéssel készültek az idényre, s persze a Magyar Kupa-találkozóra is.

„Teljes erőbedobással készültünk az új bajnokságra és a kupaküzdelmekre, de nem szívesen nyilatkozunk előre, majd úgyis a mérkőzések kimenetele adja meg a válaszokat. Természetesen a kupában a továbbjutás a célunk, de külön nem készültünk a Bőnyre, hiszen egy csoportban szerepeltünk, és ismerjük egymást.”

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el. Döntetlen esetén 2×15 perces hosszabbítás következik, azt követően – ha szükséges – tizenegyesek döntenek a továbbjutásról.