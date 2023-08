Megkezdte tatai edzőtáborát a magyar férfi tornászválogatott. Jelenleg 9 versenyző készül az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, ahová keretszűkítés után öten utazhatnak majd ki. A keretnek tagja a Győri AC több tornásza is.

"Most mindenki ott tart, ahol ilyenkor lennie kell a felkészültséget illetően. Szerdán és pénteken lesz a gyakorlatok bemutatása. A tervek szerint később két Világkupán indulunk, ebből az egyik a hazai rendezésű, szombathelyi VK, emellett még a magyar bajnokság is kitűnő felkészülési lehetőség. Szeptember 29-én utazunk Antwerpenbe, ahol 3-án megkezdődik a verseny” – számolt be Kovács István, a férfiak szövetségi kapitánya.

A tornászok háza táján továbbra is közös nagy célnak mondható, hogy a fiúk csapatban kvótát szerezzenek a párizsi olimpiára. Ezt az antwerpeni világbajnokságon tehetik meg. Ott a legjobb 12-ben kell végezniük ehhez.