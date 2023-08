A mieink Izrael ellen kezdtek, és nagy csatában 52–47-re alulmaradtak, majd Bulgáriát 79–72-re, Horvátországot 80–51-re, az elődöntőben a házigazdát 66–52-re, a döntőben pedig Lengyelországot 65–52-re verték.

Csaplár-Nagy Lara, aki a korábban hosszú éveken át Sopronban, az Ászok, majd a SMAFC kiváló középjátékosa, Csaplár-Nagy Arnold lánya, így értékelt: – Ez volt az első olyan tornám, ahol Magyarországot képviselhettem, és ez azért más érzés, mint egy bajnoki mérkőzést játszani. A tornán nagyobb volt az iram, agresszívebbek, harcosabbak voltak az ellenfelek, mint a bajnoki mérkőzéseken, úgyhogy biztos vagyok benne, sokat segít majd a fejlődésünkben. A válogatott csapattársakat, mint ellenfeleket jól ismerem, jó kis közösséggé álltunk össze. Bennem volt egy kis extra bizonyítási vágy, mert a korosztályos országos döntőben ujjtörés miatt nem játszhattam, ezért is értékes nekem az egyéni díj, és persze annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni a tornát. A felnőttcsapatból – amelynek próbálok minél több mérkőzését megnézni – a kedvencem, talán mondhatom a példaképem Jeca, azaz Jelena Brooks, akit szerencsére személyesen is ismerek.

Rigó Dorina: – Az elején izgultam kicsit, furcsa volt, hogy teljesen más csapatokkal kellett játszanunk, mint szoktunk. Az elején még nem is kovácsolódtunk annyira össze, de meccsről meccsre javultunk. Ami az egyéni teljesítményemet illeti, nem ment rosszul, de nem is sikerült mindennap azt a formát hozni, amit szerettem volna. Ennek ellenére nagyon inspiráló volt, hogy a válogatottban szerepeltem. Célom, hogy benn maradjak a keretben, ehhez az kell, hogy a győri kadettcsapatban is jó teljesítményt nyújtsak. Emellett az iskolai tanulmányokra is figyelni kell, hiszen most kezdem majd a Bercsényiben a középiskolát.

Gálos Hanna: – Az első két meccsen nem ment annyira a játék, nem tudtam úgy ráhangolódni a tornára, de örülök, hogy aztán fel tudtam venni a ritmust, és szerencsére jöttek a győzelmek is, ekkor már voltak jó meccseim. Nagy lökést adott nekem is ez a szereplés, úgy érzem, sokat fejlődtem és tanultam. Én is remélem, hogy lesz még alkalmam bizonyítani a válogatottban, amihez nyilván jó teljesítmény kell a kadettbajnokságban. Idén nekem nem kellett felvételiznem, mert már hetediktől a Prohászka tanulója vagyok.

A Soproni Darazsak Sportakadémiánál dolgozó Stoics Judit elmondta: – Azért különleges ez a torna, mert a résztvevő csapatok játékosainak ez az első nemzetközi megmérettetésük. Az első mérkőzésen nagyon feszültek, idegesek voltak a lányok, ezt a helyzetet az egyébként kellemetlen stílusú, és ezen a szinten igen képzett játékosokból álló izraeli csapat jobban kezelte. Mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk, egyre több játékos mutatta meg tudását támadásban és védekezésben is. A torna előtt egyhetes edzőtábor volt Fehérváron, ahol pontosítottuk játékainkat, átbeszéltük kitől mit varunk el. A tizenkettes keret tagjai nyolc csapatból érkeztek, tehát jár az elismerés és a nagy köszönet a kluboknak és játékosokat segítő, támogató szülőknek, akik közül sokan kint voltak a tornán. A döntőre szinte minden játékos szülei kijöttek, a győzelem életre szóló élmény volt a lányoknak, szüleinek, és nekünk edzőknek egyaránt.

Viniczai Kata: – Az utolsó pillanatokban kerültem a csapatba, melyben technikai vezető, csapatvezető feladatokat láttam el. Nem ismertem a lányokat, az elején úgy láttam, még nem is voltak összerázódva, de aztán fokozatosan érett össze a csapat, és egyre jobb meccseket játszott. Minden meccsen más lépett elő főszereplővé, megnehezítve ezzel az ellenünk való készülést. Örömteli volt látni, hogy a két utánpótlásjátékosunk is komoly erőssége volt a válogatottnak. Nagy élmény volt, büszkék voltunk a csapatra, hogy megnyertük a tornát. Úgy tudjuk – bár ezt eddig még nem erősítették meg a szervezők –, hogy a mostani a legjobb eredménye a magyaroknak. A második helynél jobbat még nem értünk el korábban.