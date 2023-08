Klausz Kristóf a győri Jedlik-középiskolában, majd a Széchenyi-egyetemen tanult, de egész versenycsapata is a volt járműmérnök-hallgatókból áll össze. Azt mondja, 2010 óta ralin nevelkedett és most szeretné kihasználni a lehetőséget, hogy a helyi közönség előtt is megmutassa magát csapatával.

– Nagyon régen nem rendeztek nemcsak Győrben, de a Dunántúl közeli régióiban sem első osztályú futamot. Miskolc és Eger környékére tolódott a ralivilág itthon az elmúlt években. De most az országos élmezőny és a top pilóták visszatérnek a környékre. A közelből rajthoz áll még rajtunk kívül Csomós Mixi, Cseh Vilmos és Velencei Ádám is, így több helyiért lehet szorítani.

Úgy véli, csapatával akár a győzelemre is esélyesek.

– Míg erdei vagy magán- utakon többnyire az határozza meg a versenyt, ki milyen bátorsággal tudja teljesíteni a szakaszt, a belvárosi részeken az átlagsebesség alacsonyabb. Aki szlalomversenyeken is szerzett tapasztalatot, aki ügyesebb, az itt előnyben lehet.

Minden versenyző számára izgalmas, hogy a jól bevált és rögzült pályák helyett most új szakaszon teheti próbára magát, itt kidomborodhat az alkalmazkodóképesség is.

Klausz Kristóf azt mondja, bár számukra az extrém körülmények, a felhordás, sár jelentenek előnyt, a nézők kedvéért mégis szeretné, ha inkább jó időben versenyezhetnének. Bízik abban, hogy a helyismeret mellett a pszichológiai hajtáslánc is őket hozza helyzetbe.

Klausz Kristóf pilóta és csapata, különösen pedig Jancsi, az autó az extrém körülményeket kedvelik, de a közönség kedvéért kivételesen mégis a jó időnek szurkolnak, hogy minél többen lássák őket.

Fotó: Pesthy Márton / Forrás: MW Archív

– Hazai közönség előtt még jobban szeretné odatenni magát az ember. Remélem, sokan jönnek el megnézni bennünket. Az országban sok helyről jönnek majd a rajongók, a sportot szeretők. Győr környéke pedig már nagyon régóta éhezik erre az attrakcióra. Százfős mezőnyt tippelek. Húsz-huszonöt összkerekes, nagy teljesítményű autóra lehet számítani a rali 2-es kategóriában, illetve a kiskategóriás, tehát az elsőkerék-meghajtásúak esetén is sok résztvevő lesz, mert a Peugeot-kupa mezőnye is megjelenik.

Műhelytitkot is elárult: a logisztika már a verseny előtt hónapokkal elkezdődött.

– A szervező szerviz területet foglal és a környező versenypályákat összeköti az útvonalakkal. Engedélyeket kér, egyeztet erdészetekkel és önkormányzatokkal. A belvárosi szakasz is sok szervezést igényel, a lelátóhelyektől a kijelölt szponzorpontokon át a biztonsági tervekig.

Azt mondják, egy versenyautó sosincs kész, de futam előtt próbálják a legoptimálisabb állapotba hozni a pilótájával együtt.

– Versenyenként apró alkatrészekre szedjük, átnézzük, amit kell, cserélünk, állítunk rajta és újra összerakjuk a terepnek megfelelően. A futamot megelőzi egy teszt, amikor lezárt pályán tudjuk tovább finomítani a beállításokat. Egyúttal nekem is segít felvenni azt a ritmust, amit a versenyen szeretnénk végigvinni. A fizikális felkészülésem Cross- Fit- és kardió edzésekből áll.

Pályabejáráskor személyautóval járják be Pap Tamás navigátorral a kijelölt szakaszokat és megírják a maguk kottáját: melyik kanyar milyen erős, és mennyivel szeretnék bevenni. Ezután következik egy adminisztratív és technikai átvétel a verseny szervezőivel. Átnézik a biztosításokat, ellenőrzik a nevezési díjat és a versenyautó minden alkatrészét átvizsgálják. Ha minden stimmel, akkor kezdődik a verseny egy hivatalos rajtceremóniával, ahol bemutatkoznak a versenyzők.

Kristóf nemcsak azt reméli, hogy szép eredménnyel végeznek, de azt is, hogy a jövő tehetségei is kedvet kaphatnak a sporthoz.