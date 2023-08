Szeged-Csanád GA–Gyirmót FC Győr

Szeged, Szent Gellért Fórum, 19.00. V.: Farkas.

A Gyirmót az első őszi győzelem reményében lép pályára a feljutásra pályázó hazaiak otthonában.

Csizmadia Csaba, a Gyirmót vezetőedzője: „Ha megszereznénk az első győzelmet, az feloldhatná a gátat. Nem szabad az eddigiekhez hasonló könnyű gólokat ajándékozni az ellenfelünknek. Játékban, taktikailag a csapat eddig is rendben volt, most ennek már eredményben is meg kellene mutatkoznia.”

A 4. forduló további párosítása: Budafoki MTE–BVSC-Zugló, Soroksár–Csákvár, Haladás–Nyíregyháza 17.30. Pécsi MFC–Vasas 18.30. Kazincbarcika SC–BFC Siófok, Budapest Honvéd–Tiszakécskei LC 19.00.