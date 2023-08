Előzetes

Pécsi MFC–Gyirmót FC Győr

Pécs, vasárnap, 19.00. V.: Molnár A.

„Tény, hogy a pécsiek az eddigi fordulókban még nem kaptak gólt, de a Budafok is így volt, amíg velünk nem játszott. Most is magunkkal kell foglalkoznunk, hiszen az előző mérkőzéseinken is inkább egyéni hibák miatt maradt el a siker, nem taktikai vagy csapathibák miatt. Ezeket minél alacsonyabb fokra kell redukálni, mert ez így nem jó.

Masszív csapatot kell hibára késztetnünk, ami nagyon nehéz lesz, de nem szeretnénk változtatni azon a játékstíluson, amit eddig is próbáltunk alkalmazni. Nem veszítettük el a hitünket, bízunk benne, hogy az erőfeszítéseink után az eredményesség is jó irányba fog fordulni” – emelte ki Csizmadia Csaba, a gyirmótiak vezetőedzője.