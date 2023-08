Két kilométert úszott, kilencvenet kerékpározott és egy félmaraton távot, vagyis több mint huszonegy kilométert futott ifj. Palkovits Tamás, a SMAFC parasportolója a középtávú triatlon Európa-bajnokságon a belgiumi Menen városában. A harminchárom éves soproni sportoló tizenöt percet javított saját idején, így a kategóriájában szerzett arany- és az abszolút kategóriában érdemelt ezüstérem mellett annak is örülhet, hogy önmagát is felülmúlta.

Palkovits Tamás nyolc évvel ezelőtt egy munkahelyi balesetben vesztette el a jobb kézfejét. Mindig szerette a kihívásokat, de – ahogy korábban megfogalmazta – ez a veszteség tette igazán eltökélt, tehetséges és szívós triatlonistává.

– Egy éve készültem erre a bajnokságra, ezúton is köszönöm edzőmnek, Koronika Juditnak a felkészítést és egyesületemnek a kijutáshoz való támogatást. Nehéz volt a pálya, de hatalmas élmény volt a verseny. Még teljesen nem is tudtam feldolgozni a történteket – mondta ifj. Palkovits Tamás, miután hazatért a belgiumi versenyről. Menem városában több mint ezer versenyző állt rajthoz különböző kategóriában, köztük a paratriatlonisták is.

– A hőmérséklet ideális volt, a terep viszont csupa meglepetés. Egy folyóban úsztunk, elég erős sodrással szemben, a kerékpáros kör pedig a városban volt, kacskaringós utcácskák között. Idegen volt a futókör is, ugyancsak a labirintus szerű utcákon. Nem lehetett előre felkészülni. Viszont ennyi szurkolót még soha nem láttam versenyen, fantasztikus volt a hangulat – mesélte a bajnok, aki korábbi eredményei alapján indulhatott az Európa-bajnokságon.

– Bevallom, az utolsó ötszáz méter már fájt. A kerékpározás után begörcsölt a lábam, s bár utána helyrejött, a futás második körébe visszatért a fájdalom. De hát nem hagyhattam abba, menni kellett – jegyzi meg a versenyző, aki – ebben biztosak lehetünk – a jövőben még tovább akar javítani idején és helyezésein, amelyek már most is impozánsak. A SMAFC triatlonistája ugyanis egyre több versenyen vesz részt, nemcsak a parasportolók bajnokságain, hanem az épekén is. Versenytársai sokszor csak a kézfogásnál jönnek rá, hogy ő fél kézzel vette az akadályokat.

Ifj. Palkovits Tamás tavaly a marosvásárhelyi duatlon világbajnokságon az enyhén sérült parasportolók (PTS 5) között második lett, a duatlon ranglistán a felnőtt férfi III-as kategóriában (vagyis a 30–35 évesek között) ő az első. Az országos triatlon bajnokságon is többször léphetett már a dobogóra. Most megkérdeztük, hová kerültek a belgiumi trófeák, és az Európa-bajnok soproni versenyző elárulta: a többi közé, a vitrinbe, ott is a kemény versenyeken megszerzett érmek polcára. És ott fényesen ragyognak.