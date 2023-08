Fűzy András: „Gyakorlatilag könnyű ellenfelet itt már nem tudtunk volna kapni, hiszen Európa tizenhat legjobb csapat versenyez itt, pontosabban tizenkilenc, de ebből három nem juthat el ide. Ha végignézzük az ellenfeleket, akkor azt tudjuk, hogy a spanyol Salamanca iszonyatos játékerőt képvisel évek óta, ahogyan a prágaiak is, akik évek óta Final Four-résztvevők. A tavalyi döntős Mersin is bivalyerős. A Villeneuve csapatával többször találkoztunk, jó erőt képviselnek, akárcsak a másik francia gárda, a Basket Landes. A Bologna évek óta következetesen építi a csapatát, az olasz bajnokság és az Euroliga meghatározójává vált. A selejtezős csapatok is rutinosak. A Besiktas kapcsán lehet érdekes, hogy náluk sokszor nem lehet tudni előre, milyen kerettel vágnak neki a szezonnak. Mindent egybevetve ha az időjárás nem is volt kegyes hozzánk Münchenben, hiszen eső és 14 fok a várt bennünket, a kedvünk nem rossz. Nagy kihívás előtt állunk, az elsődleges célkitűzés az lesz, hogy az itt szerzett tapasztalatokat beépítsük a magyar bajnoki mérkőzésekbe, és mihamarabb felvegyük azt a ritmust, ami vár ránk a következő hónapokban. Precíz szakmai munkát követel ez a sorozat. Ami könnyebbség lehet, hogy látni előre, hány meccsünk lesz és kikkel, milyen sorrendben játszunk. Sokkal tervezhetőbb így a bajnoki szezon is, mint az Európa-kupa-szerepléskor, hiszen ott sokszor a szerencsén is múlik a szereplés, illetve a továbbjutás esetén a következő ellenfél kiléte. A lényeg, hogy visszatértünk a legrangosabb sorozatba, ötödik alkalommal vagyunk ebben a mezőnyben. Úgy kell dolgoznunk, hogy jövőre ismét itt lehessünk.”

Fűzy András

Cziczás László: „A tavalyi Final Fourból két csapat is a csoportunkba került, de ettől függetlenül is tény, hogy isten igazából itt már minden csapat erős. Vért, verejtéket kell minden egyes csapat ellen kitenni a pályára, ha jó mérkőzéseket szeretnénk játszani. Jó erőfelmérő lesz számunkra ez a sorozat, beugrottunk a mély vízbe, de megpróbálunk nem mellékszereplők lenni. Reálisan gondolkozva, tiszta fejjel nézve a csoportot azonban biztosan nehéz hónapok elé nézünk. Annak nagyon örülük, hogy a csoportunkban szerepel a Mersin, így magyar válogatott játékosok ellen is játszunk. Jó lesz itthon látni Studer Ágit és Kiss Virágot, még ha csak egy mérkőzés erejéig is.”

Cziczás László

Török Ágnes: „Kiegyenlített sorozatban indulunk, de csoportunkban Európa krémjének egyik fele található meg. Bízom benne, lesznek olyan meccseink, ahol megszorongathatjuk a riválisokat, sőt, csapattársaim nevében mondom, hogy szeretnénk meccseket is nyerni, így megyünk neki a sorozatnak, mert csak így szabad belekezdeni egy ilyen menetelésbe. Nincs más hátra, becsülettel fel kell készülnünk, a jövő héten el is kezdjük a felkészülést, melyet már nagyon várunk.”

A másik nyolcasba a török Fenerbahce, az olasz Schio, a spanyol Valencia és Zaragoza, a francia Lyon, a lengyel Lublin, valamint a DVTK–London Lions (brit) és a TTT Riga (lett)–Sepsi (román) párharc győztese került.