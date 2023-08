Soroksár–Gyirmót FC Győr 1–0 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 870 néző. V.: Nazsa.

Soroksár: Holczer – Kaján, Króner, Valencsik, Pintér – Vass Á. (Németh E., 86.)– Gálfi (Varga I., 75.), Katona, Vogyicska B. (Dobos Á., 69.) – Köböl (Hajdú R. 75), Lovrencsics B. (Dragoner F., 86.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi, Hudák, Csörgő, Helembai – Kovács M., Szőke – Soltész Madarász (Pethő, 60.), Medgyes (Kicsun, 84.) – Adamcsek (Takács R., 72.) Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

Gsz.: Gálfi (5.).

5. p: Lovrencsics B. kitűnően készítette le a labdát a jobb összekötő helyén érkező Gálfi elé, aki az átvételt követően 22 méterről nagy erővel lőtt, a labda a menteni szándékozó Kovács M. lábán felperdülve a bal felső sarokba vágódott. 1–0.

A korai gól után próbált nagyobb sebességre kapcsolni a Gyirmót, több kisebb lehetősége is adódott az egyenlítésre, de a kontrára berendezkedő hazaiak játéka is tartogatott veszélyt. Szünet után a folyamatos cseréknek is köszönhetően lüktető volt a játék, mindkét csapat játékosai eljutottak kapufáig, de gól már nem született, így - az első fordulóhoz hasonlóan - az erőfeszítés most sem ért pontot.

Lipcsei Péter: – Örömteli győzelmet szereztünk, azért is érzem így, mert szívvel-lélekkel küzdöttek a fiúk a sikerért. El kell ismerni, hogy gólunkhoz kellett a szerencse is, hiszen talán akkor nem jut a kapuba a labda, ha nem ér bele a védő.

Csizmadia Csaba: – Folyamatosan nálunk volt a labda, mi domináltunk. Hat helyzetet számoltam, amiből be lehetett volna találni a kapuba, de amíg ez nem sikerül, addig nem fogunk tudni mérkőzést nyerni. Hajtottak a srácok, az utolsó percig próbáltak gólt szerezni, de azt éreztem, ha holnapig játszunk, akkor sem leszünk eredményesek. Nem így szerettük volna kezdeni a bajnokságot, de nincs világvége, innen csak felfelé tudunk jönni.

Lapincs Attila

ETO FC Győr–BVSC-Zugló 4–0 (2–0)

Győr, ETO Park, 2017 néző. V.: Zimmermann.

ETO: Pap E. – Vera, Szépe, Keresztes K., Csontos D. (Diarra, 66.) – Bumba, Anton (Kiss M., 81.), Vingler (Riquelme, 66.) – Lacza, Huszár M. (Csóka, 74.), Skvarka (Kröhn, 66.). Vezetőedző: Antonio Munoz.

BVSC: Kovács B. – Benkő-Bíró, Nagy J. (Csősz, a szünetben), Hidi P., Király Á. – Májer G. (Szalánszki, 70.), Mitrovics, Szilágyi M. (Gergely P., 59.) – Mészáros A. (Tóth L., 70.), Balogh M., Kelemen P. Vezetőedző: Urbán Flórián.

Gsz.: Huszár M. (11., 53.), Bumba (28. – 11-esből), Kröhn (86.).

11. p: Anton indítás után Vera egyből középre tett, Huszár 12 méterről a jobb alsóba lőtt. 1–0.

28. p: Huszárt buktaták a 16-oson belül. Bumba állt oda a labda mögé, és higgadtan a hálóba lőtt. 2–0.

53. p: Skvarka passzolt Huszárhoz, aki balról, 13 méterről lőtt a hálóba. 3–0.

86. p: A lepattanót Kröhn 16 méterről egyből kapura lőtte, a labda a bal alsó sarokban kötött ki. 4–0.