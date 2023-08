- A céljaink változatlanok, döntőt akarunk játszani az NB I-ben és a Magyar Kupában is - jelentette ki Horváth Cs. Attila, az ETO FC Győr női szakágvezetője. - Az egyedüli klub vagyunk a magyar mezőnyben, amely az utóbbi két évben négy döntőt is játszott. Ebből a kupát kétszer megnyertük. A csapatunk jelentősen átalakult az új szezonra, hét játékos érkezett, nyolc pedig távozott a keretből. Úgy érzem, erősödtünk és a lányokkal egyeztetve közösen határoztuk meg a céljainkat a szombaton kezdődő idényre.

Ez után egyenként bemutatták a keret tagjait, a játékosok nagy része szerepel valamely válogatottban.

Dörnyei Balázs női szakmai igazgató, egyben az első csapat vezetőedzője:

- Az átigazolási időszakban jó mentalitású futballistákat, karaktereket igazolni és úgy érzem, ez sikerült is. A priorítás a bajnoki szereplés illeti, a kupára úgy tekintünk, mint ami felkészít bennünket a bajnoki döntőre. Nagy vágyunk, hogy egyet itt is lépjünk előre.

Szeles Szabolcs, Győr alpolgármestere: a város vezetése két éve működik együtt a bői csapattal és két sikeres esztendőt tudhatnak maguk mögött. A csapat mögül egy jelentős szponzor távozott és a város segített, megduplázta a lányoknak nyújtott támogatást.

Köteles László, az ETO sportigazgatója: - Nagyszerű helyre kerültem Győrben, hiszen a női együttesünk szállítja a sikereket és az eddigiek alapján bízni lehet benne, hogy a jelenleg NB II-es férficsapatunk is felemelkedik egy magasabb szintre. Nekünk az a feladatunk, hogy a jó szerepléshez megteremtsük a megfelelő körülményeket,

Tóth Miklós, az ETO ügyvezetője: - Akarat és munka nélkül nincs siker, azon dolgozunk, hogy a klubban és az akadémián is minden így működjön. Nekünk nagyon fontos, hogy sikeres legyen az ETO.