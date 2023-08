Izgalmas játéknapot hozott a a Merkantil Bank Liga, NB II hétközi fordulója - ahogy a Kisalföld szerdai beharangozójának címében feltételeztük.

Négy meccsből négy siker az ETO mérlege

Az élre mindenképpen az amúgy is a táblázat élén álló ETO FC Győr mérkőzése kívánkozik. A zöld-fehérek remek villámrajtot vettek, hiszen eddig valamennyi mérkőzésüket megnyerték és hibátlan teljesítményükkel vezetik a másodosztály mezőnyét.

Egy hét alatt három mérkőzést kell teljesíteni a csapatoknak, ennek megfelelően Antonio Munoz, az ETO vezetőedzője is frissíteni kívánt a kezdőcsapatán: Vera, Vingler és Lacza helyett Buna, Riquelme és Diarra került be. A hazaiak a szokásos nagy lendülettel - Anton és Bumba irányításával - az első sípszótól kezdve fölényt harcoltak ki a vendég Kozármisleny ellen.

A DAC-tól kölcsönben Győrben játszó 20 éves brazil Riquelme első lövése még kevéssel célt tévesztett, másodjára azonban szépen kilőtte a bal alsó sarkot. Ezt követően is olykor szellemes megoldásokkal, de sok hibával játszott az ETO, ezzel valamelyest megkönnyítette a kozáriak dolgát.

A szünetben Munoz hármas cserét hajtott végre, beállt Vera, Vingler és Kröhn.

Riquelme cseréje nem sérülés miatt történt, hanem taktikai okokból. Ezt előre megbeszéltük vele, így nem érte váratlanul. A középpályán olyan emberre volt szükségünk, aki jobban tudja kontrollálni a játékot

- fejtegette a mérkőzés után Munoz.

A második félidő elején tovább növelhette volna előnyét az ETO, elsősorban Kröhn révén, de a helyzetek kimaradtak és egy védelmi megingást kihasználva egyenlített a Kozármisleny. Ennek azonban nem sokáig örülhettek a bordó mezesek, mert a mezőny egyik legjobbja, Diarra egy remek találattal újra vezetéshez juttatta a hazaiakat.

Nagy csata, izgalmas időszakok jellemezték a hajrát, amelyben a győri szurkolók is megmutatták a hangjukat, így remek hangulatban teltek a percek. Az ETO végül 2-1-re nyert és tovább menetel a bajnokságban.

Nehéz mérkőzés volt, számomra nem volt meglepetés, hogy ilyen jól játszott a Kozármisleny - nyilatkozta Antonio Munoz. - Nekünk most nem ment annyira, ettől függetlenül gratulálok a csapatnak a győzelemhez, mert nagyot küzdöttek a srácok. A legfontosabb, hogy hazai pályán újra nyerni tudtunk, kettőből kettő mérleg, összesítésben pedig négyből négy. Ezen az úton akarunk továbbhaladni.

A legközelebbi megálló a Nyíregyháza ellen szombaton Balmazújvárosban lesz, ahol a csapat egyik legjobbjának, a román Bumbának nem árt majd az óvatosság, mert már három sárga lapot szedett össze.

Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője a találkozó előtt meglepetésre készült, nos, számunkra valóban annak tűnt, hogy a rutinos szakember hét helyen változtatta meg az elmúlt hétvégén a Haladást legyőző kezdőjét, a friss erőktől remélte a győri henger megállítását. Ez részben sikerült. Néhány alkalommal Csenterics kapus tartotta őket meccsben, de azért bizonyították, nem véletlenül győzték le idegenben a Honvédot.

Csizmadia Csaba nem elégedett a döntetlennel

Nehéz eldönteni, hogy Gyirmóton félig tele vagy üres a pohár a szegedi döntetlen (1-1) után. A kék-sárgák pontot szereztek ugyan, de vezettek és így akár nyerhettek is volna a feljutást célul kitűző hazaiak ellen.

A Gyirmót vezetett, de nem tudta megtartani az előnyét. Fotó: gyirmotfc.hu

- Az első mérkőzésünk a négy fordulóból, amikor nem birtokoltuk többet a labdát ellenfelünknél. Egy begyakorolt pontrúgásból megszereztük a vezetést, de utána is mertünk játszani, voltak szép akcióink. Főleg a szünet után ránk jött a Szeged, ennek ellenére bíztam a győzelemben, de sajnos nem jött össze. Ha nem lettek volna a korábban elhullajtott pontjaink, akkor elégedett lennék, így azonban az igazságos döntetlennel sem vagyok az - mondta a mérkőzés után Csizmadia Csaba, a kék-sárgák vezetőedzője.

Szombaton megyei rangadón az első győzelemre áhítozva fogadják a még pont nélküli Credobus Mosonmagyaróvárt, amely legutóbb hazai pályán kapott ki az Ajkától (0-2).

Mosonmagyaróváron elköszöntek a vezetőedzőtől

Németh Zoltánnak utat mutattak Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

Mint az várható is volt, ez lett Németh Zoltán vezetőedző búcsúmeccse a Lajta partján, aki így egy meccsel élte túl a tavasszal három forduló után elküldött Supka Attilát.

A klub hétfőn közleményt adott ki: „Az elmúlt időszak sikertelensége után a Credobus Mosonmagyaróvár vezetősége felmentette Németh Zoltán vezetőedzőt a munkavégzés alól. A vezetőedzői pozíciót a továbbiakban Király József tölti be.”