Magabiztos, 5–0-ás győzelmet aratott hétvégén a megyei I. osztályban újonc Mezőörs, ami persze nem annyira nagy csoda, hiszen a csoportba most felkerülő gárda keretét alaposan megerősítették a bajnokság előtt. Olyan rutinos, magasabb osztályt is megjárt labdarúgók érkeztek a csapathoz, mint például Zámbó Bence, Debreceni András, Tóth László, Szántó Marcell, Simigla Attila vagy éppen Vadász Viktor. Mezőörsre igazolt Koroncóról az elmúlt idény gól- királya, Venczel Zoltán, és szintén a csapatot erősíti az ETO sok sikert megélt, elnyűhetetlen támadója, Vayer Gábor is.

„Vayas” még 2022-ben, 45 évesen így nyilatkozott nekünk: „Még mindig imádok futballozni, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyi idősen is pályán lehetek. A családommal együtt ezt a kort tűztük ki, amikor abbahagyom a focit. Ha esetleg mégis folytatom, maximum egy évet még bevállalok.”

És hogy a 46. születésnapját májusban ünneplő egykori közönségkedvenc nem csupán levezet, arra a bizonyíték, hogy új csapatában az első meccsét végigjátszotta és a második fordulóban is hetven percig a pályán volt. Ráadásul utóbbin két gólt is lőtt.

„Úgy fest, egyelőre nem tudok lemondani a futballról – kezdte az NB I-ben több mint 250 meccsen 56 gólt szerző, kiváló játékos. – Abban, hogy folytattam a pályafutásom, azért az is benne van, hogy egy, a labdarúgás iránt rendkívül elhivatott egyesület és annak elnöke, Szőke Barnabás hívott és igazolt le. Sok helyen megfordultam már, s így nyugodtan kijelenthetem, ehhez hasonló szintű labdarú- gás iránti rajongással, szenvedéllyel Portugáliában, Olaszországban, Cipruson találkozni. Ko- molyan veszik, imádják Mezőörsön a futballt, s nyilván vannak elvárások, ám elő is teremtették ennek a feltételeit. Ezt teszi számomra és a csapattársaim számára is vonzóvá a közeget.”

S hogy mit szólt Vayer Gábor családja a folytatáshoz?

„Nem volt egyszerű, de belátták, mennyire szeretem még mindig a focit, s elhivatott vagyok a játék iránt a mai napig. Elfogadtuk, hogy a foci az életünk része marad még egy ideig, és ebben jelentős érdemei vannak a feleségemnek, amiért hálás lehetek neki.”

Dehogy meddig, azt most már maga a játékos sem meri kijelenteni.

„A célom az, hogy ezt az évet szeretném az elvárásaim szerint, jó teljesítménnyel és sikerekkel zárni. Segíteni a csapatot mindenki számára látható formában. Képesnek tartom magam erre, bár ehhez egyre több energiára van szükség, s ez azért nem áll rendelkezésemre örökké. Jól kezdtük a szezont, s ez, valamint a további eredményes szereplés – még ha tudjuk, hogy nem elég csupán neveket igazolni, tenni is kell a sikerekért – az erősítéseket figyelembe véve valahol kötelező is. Nagyszerű csapatba, közösségbe kerültem, ami komoly erőt ad, talán a további folytatást illetően is.”