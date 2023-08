A hét év eseményeit Cserteg István, a tatai önkormányzat ifjúsági referense foglalta össze. Az első túra A Vértes Agorájától indult és már akkor is a tatai várnál volt a célállomás. „Kerékpárutak ugyan készültek, de sokszor négysávos úton lehetett csak átkelni a zebrán, ami elég veszélyes volt. Sok diák az ügy mellé állt, kampányoltak, egyre többen jöttek kerékpározni. Így volt ez idén is, egészen pontosan 113 fő, köztük diákok és nyugdíjasok tekertek együtt. Mire a célhoz érkeztek a kerékpárosok, besötétedett, de mégsem volt teljesen sötét, hiszen a kerékpárlámpák szentjánosbogárként világították be a környéket. Sokan csatlakoztak hozzánk, családok, baráti társaságok, örömkerékpározássá vált ez a túra. A célunk is az, hogy minél többet mozogjanak az emberek, népszerűsítsük a kerékpárutakat, a kerékpározást, a sportot” – fogalmazott Cserteg István.

Több mint százan vettek részt a méltán népszerű éjszakai tekerésen. Fotó: Kiss T. József



Az Által-ér-völgyi kerékpár- út 2020-ban elnyerte Az Év Kerékpárútja címet. A résztvevők fényárba öltöztetett kerékpárokkal indultak útnak Tatabányáról, a József Attila Komárom-Esztergom Vármegyei Könvtár elől. A csapathoz bárhol lehetett csatlakozni, sokan Vértesszőlősnél tették ezt meg. Vértesszőlős után a tatai vár volt a végállomás. A várnál nem sokat időztek a kerékpározók. A tombolasorsoláson a szerencsések ajándékra válthatták tallérjaikat. Ezután már mindenki egyénileg indult haza. Az éjszakai kerekezést ezúttal a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrkapitányság szakemberei segítették, figyeltek az útvonalon a kritikus útszakaszokon való átkelésnél.

Ebben az évben is diákok kampányoltak a program sikeréért, amely hét éve indult el a Peron Alapítvány önkéntes programjaként, és hamar népszerű lett a családok, kerékpárosok körében.

Pruzsina Alice, a könyvtár marketingszakembere elmondta: „Örömkerékpározás volt ez a javából. Miért is? Mert ez nem verseny. Minden évben jó a hangulat, sok közös élmény jellemzi az eseményt. Tata, Tatabánya mellett érkeztek még többek között Komáromból, Oroszlányból, Dorogról, Lábatlanról és több kistelepülésről is.”

Pontos Kira, Tatabánya diákpolgármestere először vett részt az eseményen, tetszett neki. Bízik benne, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk. A hétéves Milán a legfiatalabb lehetett a mezőnyben, aki egyedül oda-vissza letekerte a mintegy 30 kilométeres távot.

A résztvevőknek köszönhetően a jó hangulat garantált volt.

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere is részt vett az örömkerékpározáson, nem idegen tőle ez a fajta mozgás. Jár biciklitúrákra az ország több területére. Tatabánya területén még több kilométer kerékpárutat kell építeni ahhoz, hogy Tatabányán kiépüljön az Által-ér-völgyi kerékpárút-hálózat.