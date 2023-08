Az ETO szurkolói számára ideá- lisan zárult a vasárnap, egyedül kedvenc csapatuk őrizte meg hibátlan teljesítményét és ezzel vezeti a táblázatot a Merkantil Bank Liga, NB II-ben.A zöld-fehérek ezúttal Csákváron – ötszáz drukkerüktől támogatva – győztek 2–1-re. Bár a hajrában több gólszerzési lehetőség nyílt a hazaiak előtt is, Pap Eduárd kapus remek teljesítményt nyújtott, lehúzta a rolót.

Idegenben nyerni mindig nagy dolog – úgy és akkor meg pláne, ha a játék a hajrában hagyott kívánnivalót maga után –, és az ETO ősszel eddig kettőből kettőt behúzott.

Antonio Munoz vezetőedző a csákvári kilencven perc végén: – Ismét egy nagyon jó mérkőzés volt. Az első félidőben véleményem szerint három-nullra kellett volna vezetnünk. Utána a második félidőben azt kértem a srácoktól, hogy csinálják tovább ugyanezt, mert nagyon jól játszottunk. Megrúgtuk a második gólt és utána egy rögzített szituá- ciót követően szépíteni tudott a Csákvár. Utána visszaálltunk védekezni és az volt a fontos, hogy megtartsuk az eredményt. Ismét nagy köszönet a szurkolóknak, megyünk tovább!

Tóth Balázs, a hazaiak edzője: – Tudtuk, hogy sok hosszú labdával operál majd az ETO, az első játékrészben több helyzete is volt a győrieknek. A szünet után viszont nekünk kisebb szerencse hiányzott csak az egyenlítéshez.

Szerdán este a Kozármisleny látogat Győrbe, ezt követően pedig a Nyíregyháza vendége lesz az ETO.

Halvány kék-sárgák

A Gyirmót FC Győr némi meglepetésre még nem nyert mérkőzést, viszont az elmúlt hétvégén megszerezte az első pontját. A szünet utáni gólváltás eredményeként alakult ki az 1–1-es döntetlen, de az igazsághoz tartozik, hogy a vendég Budafok közelebb állt a győzelemhez, hiszen kétszer a kapufát is eltalálta.

A Gyirmót szerdán Szegeden lép pályára, utána szombaton az Óvárral mérkőzik az Alcufer Stadionban. Nyilván a három pont reményében.

Óváron rezeg a léc

A Credobus Mosonmagyaróvár alaposan beragadt a rajtnál, jelenleg 0 ponttal, 1 lőtt góllal a táblázat utolsó helyét foglalja el. Legutóbb a Vasastól kapott ki 5–1-re.

Németh Zoltán vezetőedző: – Nehéz bármit is mondani egy ilyen vereség után. Megérdemelten nyert a Vasas, jobb játékosokból áll, ezt el kell ismerni, és ezt mindenki látja. Három gólt kaptunk pontrúgás után.

A Credobus szerdán az Ajkát fogadja, a hétvégén pedig Gyirmótra utazik.