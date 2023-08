Az elődöntőben a két megyei rivális került össze, és szoros csatában a soproniak diadalmaskodtak (61–58), így ők az első, a győriek a harmadik helyért mérkőztek.

A SMAFC a fináléban 83–60-ra kikapott a Veszprémtől, a bronzmeccsen a győriek 90–85-re verték a Budafokot.

Farkas Dávid, A SMAFC edzője így értékelt: „Első idei fellépésünk volt ez a hétvégi torna, így én is kíváncsian vártam, miként sikerül. A rendező győriek ellen tipikus első mérkőzés hangulat uralkodott, mindkét csapat rengeteget hibázott – mely betudható volt a tomboló hőségnek is –, de a végjátékban nekünk sikerült higgadtnak maradni. Vasárnap a torna döntőjében, szintén embertelen hőségben, a jó erőkből álló, a Piros csoportból kieső Veszprém volt az ellenfelünk. Az első félidőben még tudtuk tartani az általuk diktált dinamikus tempót, ám mivel tartalékosan érkeztünk, sokak lábában benne volt az előző napi szoros mérkőzés, valamint a Veszprém is extra dobóteljesítményt nyújtott a második félidőben, így a végére sajnos kinyílt az olló. Új játékosaink jól mutatkoztak be, valamint csapatszinten is bizakodásra adnak okot a pályán látottak.”

Léránt Gábor és Lógár Bence, a győriek két edzője sem volt elégedetlen: „Nagy reményekkel vágtunk neki a mérkőzésnek, hiszen egy hete a Piros csoport középmezőnyébe tartozó TF-Budapestet sikerült legyőznünk, és az eddigi felkészülés alatt jól dolgoztak a játékosok. A mérkőzés elején bebizonyosodott, hogy nagyon rossz napot fogtunk ki. Rendkívül enerváltan léptünk pályára és egyáltalán nem a saját játékunkat játszottuk, amihez pocsék dobóforma párosult. Tíz százalékos hárompontos mutatóval, illetve ötven százalékos büntetőaránnyal nem lehet mérkőzést nyerni. Egyetlen pozitívum, hogy védekezésünk jól működött és ritka pillanatok egyike, hogy ennyi kapott ponttal sikerült vereséget szenvednünk hazai pályán. Másnap az egy osztállyal feljebb szereplő, tavalyi bajnokság ezüstérmese, a Budafok volt az ellenfelünk. Megbeszéltük a hibákat és teljesen más csapatot láttunk a pályán. Mindenki felfogta, hogy más hőfokon kell pörögnünk és akkor bárki ellen képesek vagyunk nyerni. Nagyon szoros mérkőzésen sikerült ötpontos győzelmet aratnunk amivel megszereztük a bronzérmet. Büszkék vagyunk a srácokra, hiszen az elődöntő után egy nap alatt óriási javulást mutattak be és megmutatták, valójában mire képesek. Az út, amin haladunk, jó irány, hiszen két Piros csoportos csapat ellen is győzni tudtunk, viszont a helyén kell kezelni ezeket a sikereket, ahogyan a soproni vereségből is tanulni kell.”

A győriek pénteken este a Százhalombattát fogadják felkészülési mérkőzésen.