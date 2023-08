– Mi történt, mi áll a leváltása hátterében? – kérdeztük a neves edzőt.

– Eredetileg úgy volt, hogy amennyiben sikerül kijutni a világbajnokságra, akkor a vb-n is én vezetem a válogatottat – vágott bele Saeed Armaghani. – Amikor átvettem a csapatot, az volt a meglátásom, hogy sok az idősebb játékosa a csapatnak. A tapasztalat, a rutin ugyan mellettük szólt, de napjaink egyre dinamikusabb, gyorsabb, fizikálisabb kosárlabdája miatt úgy éreztem, szükség van egy generációváltásra. Persze nem egy teljesre, hanem amellett, hogy megtartunk pár rutinos játékost, szépen, fokozatosan terveztem beépíteni a csapatba a fiatalokat, és el is kezdődött a folyamat, ám a szövetségben úgy gondolták, egy török szakemberrel nagyobb lesz az esély a jobb szereplésre. Még élő szerződésem van a szövetséggel, neves nemzetközi jogásszal is megvizsgáltattam, aki azt mondta, minden egyértelmű, de még ha rosszul is esik, amit velem tettek, nem akarom a hazám szövetségét beperelni. Tart az egyeztetés köztem és a szövetség között.

– A selejtezőket sikeresen vívták meg, mennyire volt nehéz kijutni?

– Nagyon erős csoportba kerültünk, többek között Ausztráliával, Japánnal és Kínával. Ázsiában is, ahogy Európában, másfél-két hetes selejtezős ablakokat hoztak létre. Az utolsó két meccsünk nagyon nehéznek tűnt, el is veszítettünk Japánban, majd Kínában. A kazah válogatottal voltunk nagy harcban a vb-részvételért, a riválisunk Kínában, majd Ausztráliában kapott ki, így végül kijutottunk.

– Mennyit változott a keret azzal, hogy változott a kapitány személye?

– Semennyit, gyakorlatilag ugyanazok a játékosok játszanak a vb-n, akik velem vívták meg a selejtezőket. Az egyik szellemi vezér a már sokat lassuló, korábban az NBA-t is megjárt center, a harmincnyolc éves Haddadi, és az először a válogatottban nálam pályára lépő fiatalok is játszanak.

– Ezek szerint követi a világbajnokságot, és hazája válogatottjának szereplését...

– Természetesen, és annak ellenére, ami történt, szurkolok is nekik.

– Ezek szerint akkor továbbra is Magyarországon él és dolgozik.

– Így van, két helyen. Megkerestek Debrecenből, az Akadémiáról, ahol három utánpótláscsapatnál vagyok mentor, de a budapesti életet nem akartam feladni, így az Óbudai Kaszásoknál – szintén mentoredzőként – próbálom segíteni a tehetséges, fiatal vezetőedző, Takács Máté munkáját. Egyik héten Debrecenben vagyok, a másikon pedig Budapesten.