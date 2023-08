Az eperjesi születésű Semanova a Partizan Bardejov csapatában kezdte pályafutását, ahol aztán szlovák bajnok is lett, majd az utóbbi időszakban egy-egy esztendőt töltött a szlovák Slovan Bratislava, a ciprusi Aris Limassol, és az olasz Hellas Verona együttesében. A remek fizikai adottságokkal rendelkező támadó, a Bajnokok Ligájában is pályára lépett, és immáron tizenhatszoros szlovák válogatottnak is mondhatja magát.

- Összeállt a keretünk a hamarosan induló bajnokságra, amelyet hivatalosan is bemutatunk majd a jövő heti sajtótájékoztatón – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC Győr női szakág vezetője a klub honlapján. – A tavalyi kupagyőztes és bajnoki döntős csapatunkból tizenkét játékosunk maradt, hozzájuk érkezett a hét új igazolásunk, valamint jelenleg az utánpótlásunkból négy fiatal is a felnőtt csapattal készül. Azt gondolom, megint erős együttesünk lesz, amely joggal tűzheti ki maga elé a legmagasabb célokat. A felkészülésünket egyébként rengeteg sérülés nehezítette, így a rangos külföldi ellenfelekkel szembeni mérkőzéseinken, sajnos, nem tudtunk a legideálisabb összeállításunkban pályára lépni, de ennek ellenére, a szlovén és az osztrák bajnok, valamint a cseh BL-induló ellen is remekül helyt álltunk. Jelenleg is még több játékosunk végez külön munkát, így csak bizakodhatunk abban, hogy a bajnoki rajtra mindenkire számíthat majd a szakmai stáb.

Az ETO FC Győr első nyári hazai nemzetközi felkészülési mérkőzését szombaton 11 órakor játssza, Németh Loretta új csapata, az osztrák első osztályú First Vienna együttese ellen.