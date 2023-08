Nádas Bence és a Graboplast VSE olimpiai bajnok kajakosa, Kopasz Bálint hatalmasat küzdött K II 500 méteren, az első négy hely felosztása szinte folyamatosan változott az ötszáz méter során. Féltávnál még harmadikak voltak a fiúk, majd talán még visszább is csúsztak a negyedik helyre, azonban az utolsó száz méteren újra frekvenciát tudtak váltani, amely ezüstérmet ért. Ami pedig még fontosabb, Kopasz Bálint ezzel a pályával megszerezte a férfi kajakosok hatodik kvótáját, ezzel tökéletes a mérleg ebben a szakágban kvóták szempontjából.

"A legjobb a pályánk a döntő volt, még most is alig tudom elhinni, hogy ezt megcsináltuk három hét alatt. Köszönöm a csapattársaimnak is, mert úgy éreztem öten vagyunk ebben a hajóban" – kezdte az értékelést Nádas Bence.

"Bátran kijelenthetem, hogy bravúros volt a pályánk. A háromhetes felkészüléssel, ami mögöttünk van, ez óriási, a többiekhez képest jóval kevesebbet tudtunk készülni. A végében talán pont ez volt benne, nagyon elsavasodtunk. Sokkal több ellenfél itt volt, mint tavaly Halifaxban, de Bence végig nagyon jól adta a tempót és a ritmust" – értékelt Kopasz Bálint.