A szombat délutáni középfutamos programban minden számban az első három hely ért finálét.

Nádas Bence és a Graboplast VSE olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint címvédőként versenyez Németországban, és eddig magabiztos teljesítményt nyújtott. Most sem volt ez másként, ugyan a nagyon bekezdő németektől kikaptak, de a második helyük és a továbbjutásuk nem forgott veszélyben. A döntőben az első hat hely ér majd párizsi indulási jogot, de mivel Nádas a négyessel már szerzett egy kvótát, Kopasz teheti teljessé a magyar férfi kajakos olimpiai csapat létszámát, amely maximum hat lehet.

"Egy fokkal talán jobban sikerült ez a pálya, mint az előfutam, több energiát tudtunk leadni. Örülök, hogy döntőbe jutottunk és remélem, hogy holnap tudunk hozni egy tavalyi formát" – fogalmazott Nádas.

"Remélem én is, hogy a fináléban úgy indítjuk majd meg a hajót az utolsó kétszázon, mint a halifaxi vb-n vagy a tavalyi Eb-n" – tette hozzá Kopasz.

A kenus Korisánszky Dávid és Fekete Ádám a kissé elrontott előfutam után fogadkozott, hogy a középfutamra összeáll majd a fejükben a pálya, és be is tartották ígéretüket. Bár a várakozásoknak megfelelően nagy volt a harc a továbbjutó helyekért – ráadásul megint meg kellett ismételni a rajtot –, a magyarok viszonylag simán kaparintották meg a harmadik pozíciót, így a vasárnapi döntőben már csak egy riválisukat kell megelőzniük ahhoz, hogy kvótát szerezzenek Magyarországnak.

"Tegnap kétszer is edzettünk és mindkétszer olyan teljesítményt nyújtottunk, amely önbizalmat és magabiztosságot adott a mai napra. Nagyon jó pályát jöttünk, de ebben még mindig van egy kevés. Ha ezt helyretesszük, akkor a döntőben bármi lehet, bár nagyon szoros lesz, ebben biztos vagyok. Nagy kő esett le a szívemről, hogy bejutottunk, több száz magyar férfi kenust képviselve megyünk előre a kvótáért" – nyilatkozott Fekete.

A fiatal Fojt Sára, Pupp Noémi duónak az előfutamhoz hasonlóan nem sikerült a középfutam sem, a rossz rajt után messze voltak attól, hogy a továbbjutásért csatázzanak, s a nyolcadik helyük kiesést jelentett. Így ebben a számban a jövő évi pótkvalifikáció kínál majd lehetőséget arra, hogy a fennmaradó két női kajakos kvótát begyűjtse a magyar válogatott.

Az egység tagjai rendkívül csalódottak voltak a befutó után, de Pupp Noémi saját megfogalmazása szerint "bevállalta" az értékelést.

"Nehéz szavakat találni. Most sem kaptuk el jól a rajtot, de nem ezzel volt a probléma. Úgy éreztem, hogy nem találom Sári ritmusát, úgy éreztem, kiesek a hajóból, egyszer le is kellett támasztanom. Nem akarok kifogásokat keresni, ez most az én saram volt. Át kell értékelni magamban a dolgokat, hogy hogyan tovább, hogy itt van-e a helyem" – mondta, majd hozzátette: "A körülmények sem voltak megfelelőek, aztán jött az elrontott előfutam, amely nem volt hozzánk méltó, majd a tegnapi viharos nap, amikor nem tudtunk edzeni, mert leküldtek minket a pályáról. Most pedig ez a középfutam."

Ami az olimpia programjában nem szereplő számokat illeti: Balla Virág és a Takács Kincső (Graboplast VSE), Hajdu Jonatán duó remek versenyzéssel megnyerte futamát C I, illetve vegyes C II 500 méteren, a pénteken, párosban bronzérmes Lucz Anna azonban némi meglepetésre lemaradt a döntőről K I 200-on, mert csak negyedikként ért célba a futamában, így ő vasárnap a B fináléban lesz érdekelt.

A zárónapon 12 A döntőt rendeznek a vb-n, tízben lesz magyar hajó.