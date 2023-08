A Békéscsaba elleni bajnoki mérkőzés alkalmával három Győri Audi ETO KC-játékos is komoly mérföldkőhöz érkezett. A nem mindennapi pillanatról kérdeztük őket.

„Nem is gondoltam volna előre, hogy a magyar bajnokság első mérkőzésén a 250. győri mezben dobott gólom is összejön, ezért meglepődtem, amikor a szpíkerünk bemondta. Persze, mindig jó érzés egy-egy mérföldkövet elérni, de úgy gondolom, ez a csapattársaim érdeme is. Nélkülük nem sikerülhetett volna ez a gólszám” – idézte fel a jubileumi pillanatot Ana Gros.

Ana Gros meglőtte 250. győri bajnoki találatát.

„Nagyon örülök, hogy sikerült a 150. gólomig jutni. Amikor a műsorközlőnk meccs közben bemondta, elsőre nem is tudatosult bennem, hogy már ennyi találtanál tartok a Győri Audi ETO KC-ban. Remélem, ez a szám sokkal gyarapodik a szezon során” – nyilatkozta Szöllősi-Schatzl Nadine.

„Elmondhatatlanul örülök a lehetőségnek, hogy játékidőt kaptam, annak viszont még jobban, hogy egy góllal is meg tudtam örvendeztetni a hazai közönséget. Nagy boldogsággal töltött el az első gólom megszerzése” – mesélte lelkesen Farkas Eszter.