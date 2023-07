A turócszentmártoni születésű, nagy nemzetközi tapasztalattal és sikerekkel rendelkező 30 esztendős belső középpályás Zsolnán, az MŠK Žilina akadémiáján nevelkedett, melynek felnőtt csapatában 2009-ben mutatkozott be, és később két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett a klub színeiben, emellett 2017 nyarán BL-selejtezőn kétszer is csapatkapitányként vezetett ki a pályára - írja az eto.hu.

A szlovák élvonalban több, mint 200 mérkőzésen játszott, melyeken 49 gólt szerzett. A magyar futballrajongók számára neve leginkább a Ferencvárosból lehet ismerős, ahol legigazolásakor „gólpasszkirályként” mutatták be a Bajnokok Ligájára készülő csapatnál, ami nem véletlen, hiszen egyik fő erőssége az előkészítés. Ott 2019 és 2021 között 26 meccsen egyszer talált a kapuba, és Fradi-játékosként is kétszeres bajnoknak vallhatja magát. Ezenkívül Lengyelországban és Görögországban futballozott az élvonalban. Komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a szlovák játékos, ugyanis hazájában az U17-es válogatottól kezdve az összes korosztályos csapatban pályára lépett, emellett a felnőtt nemzeti csapat mezét is kétszer magára húzta, klubszinten pedig szerepelt Bajnokok Ligája és Európa Liga meccsen is.

Skvarka érkezésével a győri középpálya tovább erősödött.

- Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok az ETO-hoz – kezdte Michal Skvarka. - Játszottam már Magyarországon, tisztában vagyok vele, hogy a klubnak nagyon szép a történelme, és hogy milyen nagy játékosok szerepeltek itt. Elég csak megemlíteni a közelmúltból Priskin Tamást, akit úgy gondolom senkinek sem kell bemutatni a magyar futballt kedvelői körében. Nagy céljaink vannak, keményen dolgozunk, és ezek érdekében mindent meg fogunk tenni. Nagyon várom már, hogy pályára léphessek ETO mezben.

Óriási erősítésként értékelte leigazolását Köteles László sportigazgató is.

- Nagyon rutinos, nemzetközi tapasztalattal rendelkező futballistával erősödtünk, aki jól ismeri a magyar futballt. Technikás, intelligens játékos, jól lát a pályán, biztos vagyok benne, hogy nagy erőssége lesz a csapatnak – mondta Köteles László.