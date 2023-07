A Suttogóval egy korábbi versenyen.

„A miénk egy 3400 kilogramm súlyú, egytestű, szlovén hajótervező által megálmodott modell, melyet Soponyai Géza épített, aki elismert név a szakmában, csakúgy, mint a győri származású Cittel Lajos – kezdi a 64 éves Badics László. – A Kékszalagon abszolútban és hajóosztályonként is hirdetnek eredményt, az elmúlt években az utóbbin már voltunk első és második helyezettek is. Összetettben többször végeztünk a legjobb hetvenben, ami a mezőny nagyságát és a hajók közötti hatalmas technikai különbségeket tekintve igazán elismerésre méltó. A tehetős, több száz milliós költségvetéssel rendelkező csapatok év közben is fizetik a személyzetet, akik más versenyeken tesztelik a hajókat, kitapasztalják, hogy miket kell fejleszteni ahhoz, hogy még gyorsabbak legyenek. Mi hozzájuk képest amatőrök vagyunk, leginkább a vitorlázás szépségéért csináljuk. Az idei versenyen a legénységet Horváth Tamás kapitány, rajta kívül Gyűrű Lajos, Gyűrű Máté, Kreisz László, Somogyi Ferenc és jómagam alkotjuk összeszokott csapatként.”

Badics László huszonhét évvel ezelőtt szeretett bele ebbe a gyönyörű technikai sportba és azóta a szenvedélyévé vált. Önmagának is van vitorlása, amivel a Balatonon szeli a habokat, de évente többször az Adrián is próbára teszi a tudását. Elvégezte a Magyar Yacht Akadémiát, ahol korlátlan képesítést szerzett, húsz méter hosszúságig hajót bárhol vezethet a világon, azt mondja, ebben a kategóriában ez a legmagasabb megszerezhető képesítés.

„A hajónk Horváth Tamás és Gyűrű Lajos tulajdona, mi hárman évtizedek óta együtt vitorlázunk, a Kékszalagon a Túravitorlás Sportklub színeiben indulunk – folytatja a győri sportember. – A katamaránokkal, különösen a karbontechnológiával épült Fifty-Fiftyvel szinte senki nem tudja felvenni a versenyt. A kéttörzsű, könnyű hajón mindkét testen van árbóc, ami különlegesen gyorssá teszi: legutóbb 7 óra, 13 perc, 57 másodperc alatt teljesítette a távot, jelenleg ez a Kékszalag hivatalos körrekordja.”

A győzelem után: Badics László kezében a kékszalag.

Ezek a méregdrága hajók szinte már csodákra képesek, de nyilván nem helyettesíthetik a hajós tudását, arra mindig, minden időben nagy szükség lehet.

„A bakancslistámon szerepelt, hogy egyszer átkeljek az Atlanti-óceánon, ami néhány esztendővel ezelőtt sikerült is – említi Badics László. – Egy svéd chartercég elhatározta, hogy Európából átviszi a vitorlásait a Karib-tengerre. A már említett társaimmal mi is jelentkeztünk személyzetnek az egyik More 55-ös hajóra, így a svédekkel alkottuk a legénységet. A verseny a Kanári-szigetekről indult és Santa Lucia volt az úti cél. Úgy terveztük, hogy tizennégy-húsz nap között érjük el a túlpartot.

A mezőnyben az élen jártunk másodikként, amikor a svéd flottából az egyik hajó vészjelzést adott le: eltört a kormányuk, a személyzetből pedig többen súlyos sérüléseket szenvedtek. A 6500 mérföldes út felénél jártunk, amikor otthagyva a futamot visszafordultunk a bajbajutottakért. Egy másik hajóval együtt átvettük az ápolásra szorultakat, majd kétnapos kemény munkával megjavítottuk a kormánylapátot.

A legénység többi tagja vállalta, hogy motorral célba juttatják a hajót. Ez végül sikerült is nekik. Mi húsz nap után tudtunk kikötni, természetesen a jó helyezésnek ezzel annyi volt. A svéd chartercég méltányolta, amit tettünk, hálából két hétig bejárhattuk az egész karibi szigetvilágot. Felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb az úton: mivel az óceánok felett nincs fény-, illetve porszennyezés, a tiszta égbolton megszámlálhatatlan csillag ragyog, a világító planktonok pedig mint megannyi szentjánosbogár teszik látványossá a hullámzó vizet.”

A tengeren is együtt a legénység. Jobbról az első a győri Badics László.

Kanyarodjunk vissza a Kékszalaghoz, amely mindig tartogat érdekességet az indulóknak.

Megnéztem az időjárás-előrejelzést, elég stabil, tíz-húsz csomó közötti szelet jósolnak a Balatonra. Ráadásul az iránya is kedvezőnek tűnik, mert keresztbe fúj a tavon. Szerintem jó eredmények fognak születni, akár újabb rekorddöntés is lehet. Remélem, a köszöntéshez hűen jó szelünk lesz és péntek reggelre célba érünk

– említette végül a győri hajós.