ETO FC Győr - FC ViOn Zlaté Moravce 1-2 (1-0)

Dunaszerdahely, MOL Academy.

ETO FC Győr: Ruisz (Pap 68’) - Buna (Vera 68’), Szujó (Keresztes 68’), Kovács M. (Szépe 68’), Tamás K. (Csontos 68’), Tuboly (Anton 68’), Vingler (Tóth R. 68’), Savic (Hanzli 46’, Lacza 68’), Kiss M. (Mitring 50’, Bumba 68’), Csóka (Hamed 68’), Krivokapic (Morinígo 46’, Huszár 68’). Vezetőedző: Antonio Munoz.

FC ViOn Zlaté Moravce: Slavik – Cerepkai, Gono, Majdan, Svec, Tumma, Johnson, Dubek, Duga, Conka, Mijic. Cserék: Richter, Sula, Dulay, Mondek, Mosko, Brenkus, Starecek, Kolembus, Drozd, Kvocera.

Gsz.: Vingler (9’) ill. Gono (47’), Johnson (50’).

Negyed órás késéssel kezdődött a mérkőzés, mert nem érkezett meg a játékvezetői hármas. Aztán egy köpcös "spori" nagyjából egész végig egyedül vezette a mérkőzést, csak az utolsó tíz percre szállt be egy asszisztens.

A 9. percben Savic szép cselek után ugratta ki Bunát a jobboldalon, aki lement az alapvonalig, visszagurított, az érkező Vingler pedig a léc alá lőtt, 1-0. Negyedóra játék után Krivokapic tolta el remek ütemben a labdát a kimozduló kapus mellett, próbálkozását a védő a gólvonalról vágta ki. A 40. percben Gono távolról leadott lövését Ruisz bravúrral tolta ki a léc alól. Az első félidő hosszabbításában még akadt egy lehetőség a szlovákok előtt, Johnson tolta balról középre a labdát, majd kapura csavart, Ruisz azonban ezúttal is védeni tudott. A második játékrész elején gyorsan fordított az ellenfél. A 47. percben jobb oldali szöglet után Gono elé került a labda, aki kapásból bombagólt lőtt, 1-1. Három perccel később egy jobbról belőtt labdára Johnson érkezett középen és közelről a hálóba kotorta, 1-2. A következő percben Csóka adott középre, a bevetődő Morinígo kissé lemaradt, és csak a kapu mellé tudta sodorni a labdát. A 66. percben gyönyörű összjáték végén Mitring került nagy helyzetbe, ám a védők tisztázni tudtak. Egy perccel később a menteni igyekvő Szujó lábáról a saját kapufáján csattant a labda. A 89. percben Bumba ugratta ki Huszárt, aki a tizenhatoshoz érve lőtt, ám a labda elkerülte a kaput.

Antonio Munoz: - Egy magasabb osztályú ellenféllel találkoztunk, és ahogy az előző meccseken, most is láthattunk jó dolgokat, és olyanokat is, amelyeken javítanunk kell. Ez a hét nagyon fontos számunkra a fizikai oldalról, és jó volt ilyen csapat ellen játszani.

(Forrás: eto.hu)