A győri Széchenyi-egyetemen tanuló Kovács Bálint az elmúlt hétvégén folytatta a versenyzést, igaz, ezúttal nem az Endurance-világbajnokságon szállt motorra – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul –, hanem az IDM Superbike kategóriában állt rajthoz a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, amelytől gyári szerződést kapott az idei szezonra.

Nem a legjobban sikerült a legutóbbi versenyhétvége Kovács Bálint számára. Fotó: Henk Teerink

A 21 éves motoros ezúttal az általa jól ismert Schleizer Dreieckben folytatta szereplését az IDM-ben. Noha nagyon bízott abban, hogy az általa jól ismert "városi" aszfaltcsíkon is képes lesz megismételni az eddigi remek eredményeit, ám ezúttal szinte semmi sem sikerült neki. A szabadedzéseken nem tudták megtalálni a BMW optimális beállítását, az időmérőn a 15. rajthelyet szerezte meg, míg mindkét futamon a 13. helyen zárt.

"Közel egy hónapos szünet után folytatódott a német bajnokság, ráadásul a pályát jól ismerem, szeretem is, hiszen 2019-ben a Suzuki Kupában a pole pozíció mellett a legjobb köridő mellett a két futamgyőzelem is az enyém lett. Most nagyon messze voltam ezektől az eredményektől, még akkor is, ha az IDM-ben senki sem várta tőlem ezt az eredményt. Sokkal nagyobb volt magammal szemben az elvárásom, mint ami lett belőle. Teljesen rossz irányba mozdultunk el a szabadedzéseken a beállításokat illetően, és ez meghatározta az egész hétvége teljesítményét. Nagyon hátulról kellett indulnom, és maximum ezt az eredményt tudtam kipréselnem magamból, valamint a motorból. Le kell vonni a tanulságot, változtatni kell, visszatérni a korábbi eredményes munkához, hogy a jövő héten a Red Bull Ringen újra a legjobbak között végezhessek" – fogalmazott Kovács Bálint.