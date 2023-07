Csütörtökön Nagy Zakariás mutatkozott be az olaszországi korosztályos vb-n, az első három hely már azonnal döntőt ért az előfutamban, és Nagyék nem is bíztak semmit a véletlenre: remekül hasítottak, és ők is nagy fölénnyel nyerték futamukat, a legjobb idővel kvalifikáltak magukat a szombati döntőre.

Ezzel az is eldőlt, hogy egyik győri versenyzőnek sem kell középfutamot mennie, mindenki döntős.