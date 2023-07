A távozó Varga Pétert Németh Szabolcs váltja a kispadon.

„Újoncként, nagyjából ugyanazzal a kerettel, amely kiharcolta a feljutást, egyértelmű célkitűzésünk volt, hogy benn maradjunk az NB III-ban. Ezt, ha kicentizve is, télen csupán két új labdarúgót igazolva sikerült elérnünk. A bajnokság után értékelve a teljesítményt döntöttünk arról, hogy nem hosszabbítjuk meg a csapatot irányító vezetőedző szerződését. Új szakvezetőt kerestünk, s a feladattal Németh Szabolcsot bíztuk meg, akivel már nagyon korán el is kezdte az együttes a felkészülést. Három hete edz a társaság, s bízom benne, ismét sikerül majd kiharcolni a bennmaradást, ami most, az átszervezéseknek köszönhetően, talán még nehezebb lesz – indokolta a váltást Családi János, a csornai klub elnöke, aki beszélt a keretben történt változásokról is. – Több játékos is elköszönt tőlünk, volt, aki alacsonyabb osztályba igazolt, de volt, aki abbahagyta ezen a szinten a focit. Igyekeztünk a városhoz, a klubhoz kötődő labdarúgókat keresni, s velük a keretet megerősíteni. Németh Bence Kapuvárról, Nagy Kevin Mosonmagyaróvárról, Kovács Zoltán Szombathelyről érkezett hozzánk. Fiatalok is jöttek, Fekete Márton az ETO-tól, Lázár Máté Gyirmótról igazolt Csornára.”

A sportvezető erős középcsapatként szeretné látni az NB III-ban a rábaközi együttest.

„Ahogy említettem, nem lesz egyszerű a tagságunkat ismét meghosszabbítani, ehhez valahol a középmezőny élén kell végeznünk. Mivel olyan nagy változás nem történt, s a keret kilencven százaléka együtt maradt, úgy gondolom, ez lehet az egyik erősségünk. Ami újdonság, hogy az új edzőnek köszönhetően egy új stílusban futballozó Csornát láthatnak majd a szurkolóink, amely reményeim szerint gond nélkül képes lesz elérni a kitűzött célokat.”

Németh Szabolcs UEFA Pro licences edző, többek között az Illés Akadémia utánpótláscsapatainál dolgozott, majd a Dorog együttesével feljutott az NB II-be. Fél évig Sopronban is dolgozott, 2021-ben pedig már az NB II-es Haladást irányította, amellyel az első idényben a bajnokság 6. helyén végzett. Csornán az FK Raca elleni felkészülési mérkőzésen 1–0-ás győzelemmel debütált a kispadon.

„Jók az első benyomásaim, magas szintű munka és mentalitás jellemezte a csapatot az első hetekben. Minden játékos magas koncentrációval és elszántan végzi az edzéseket. Pozitív hozzáállású a csapat. Fegyelmezett, gyors együttest várok, olyan játékosokkal, akik tudnak küzdeni egymásért” – nyilatkozta első benyomásairól az új tréner.

Az NB III 2023/2024-es idényében négy csoportra osztották a klubokat, csoportonként 16–16 csapat küzd majd egymással. Győr-Moson-Sopron vármegyéből mind a négy együttes – Csorna, ETO Akadémia, Gyirmót FC Győr II, Caola SC Sopron – az Északnyugati csoportban kapott helyet. A bajnokság július 30-án kezdődik és 2024. május 26-án ér véget. A bajnoki idény végén a négy csoportelsőt két-két párba sorsolják, a párharcok győztesei feljutnak az NB II-be. A legrosszabb 13. helyezett, valamint a 14–16. helyezettek kiesnek az NB III-ból.