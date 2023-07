A dandár közösségi oldalán számoltak be arról, hogy számos civil sportoló mellett a Magyar Honvédség versenyzői is részt vettek a sportversenyen. A rendezvény főszervezője, Róth Balázs őrnagy, a Kiképzési Főnökség, Általános Katonai Kiképzési Részleg részlegvezetője idén is magas színvonalú megmérettetést biztosított a sportolni vágyóknak.

A tatai dandár a rendezvény főtámogatójaként volt jelen, emellett toborzópontot is létesített a helyszínen a honvédség iránt érdeklődők számára. A dandár számos tagja segítette a rendőr kollégák útzárási feladatait, továbbá gondoskodtak a versenyzők frissítéséről és a teljes pálya biztosításáról is. A katonák közül többen sikeresen, kiváló eredménnyel teljesítették a verseny rövid- és középtávját is.

Eredmények

Sárközi István zászlós: középtáv (5:15:02) kategóriájában 8. helyezet

Németh Gergő őrmester: középtáv (4:29:10) kategóriájában 1. helyezett

Farkas Patrik őrvezető: rövidtáv ( 3:22:17) kategóriájában 21. helyezett

dr. Némedi Tamás százados, Fehér Zoltán törzszászlós: rövidtáv váltó (3:00:02)