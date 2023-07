A 23 éves, bal lábas belső vagy szélső védő, a szerb bajnok, Spartak Subotica együttesétől került a zöld-fehérekhez. Frajtovic fiatal kora ellenére már rengeteg nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen a folyamatos Bajnokok Ligája szereplés mellett, a szerb válogatottban is rendszeresen a kezdőcsapatban kap helyet. A legutóbbi vb-selejtezők során például gólt szerzett a portugál válogatott ellen, ráadásul remek teljesítményt nyújtott a németek elleni találkozón is, ahol nagy meglepetésre, 3-2-es szerb győzelem született.

"Úgy gondoltam, most jött el az idő, hogy váltsak, és a sikeres szabadkai évek után, külföldön is kipróbáljam magam - nyilatkozta új klubja honlapján a kiváló fizikai mutatókkal rendelkező, kőkemény szerb játékos. – Fejlődni szeretnék, mindig jobb és jobb akarok lenni, és számomra az is fontos, hogy bajnoki címre törő csapatban szerepelhessek. Az első benyomásaim nagyon jók, a szakmai stáb és a játékostársak gyorsan befogadtak, a hangulat nagyszerű, remek körülmények vannak az ETO-nál, Győr pedig egy csodaszép város. Sokkal többet nem is érdemes most mondanom, szeretném, ha majd a tetteim beszélnének helyettem."