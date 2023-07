A futók nem babonásak, a XIII. Szent László Terepfutás résztvevői pedig biztosan nem. Az eddigi legnagyobb létszámban, egy híján százan indultak és teljesítették a rövidebb, azaz a 10,6, illetve a 21,5 kilométer hosszú, meglehetősen nehéz terepet. Minden baj nélkül értek célba a terepfutók, pedig igazán nehéz terep várt rájuk, a Gerecse hegység emelkedői, lejtői próbára tették még az edzettebb futókat is. A versenyzők 3–3 korcsoportban, női és férfi­kategóriákban álltak rajthoz. – Az indulók között katonák mellett civilek is jelentkezhetnek. Jó és családias hangulatú terepfutó verseny volt az idei is – tudtuk meg Sárközi István főszervezőtől. Egyébként minden évben növekszik az indulók száma, az idén egy híján százan teljesítették a távokat.

Rajtol a középtávúak (10,6 km) mezőnye.

A Szent László Terepfutás abszolút eredményei: 10,6 kilométer, nők: 1. Böröcz Réka (Lovasberény), 2. Mészáros Szonja (Tatabánya), 3. Horváth-Szender Zsófia (Dorog); férfiak: 1. Gyalogos Norbert (Tatabánya), 2. Kozicz Árpád (Baj), 3. Darmstadter Csaba (Tatabánya). 21,5 km, férfiak: 1. Tompai Jonatán (Margitsziget). 2. Szabolcsi András. 3. Kovács Péter (Szomód).