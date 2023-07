Az első mérkőzésén, a pénteken esti csoportrangadón megszakadt a győri csapat hosszú veretlenségi sorozata. A hétszeres bajnok, hatszoros kupagyőztes Hír Sat ellen az első szettet aranygóllal vesztette el Kiss Dániel legénysége, amelyet "megfogott" a hosszú hetek után elvesztett játékrész. A második szett ezek után a 6-2-re és 16-6-ra is vezető Hír Sat egyértelmű fölényét hozta.

A második napon a két meccset, amelyen esélyesnek számítottak, "hozták" is a győriek. A Balassagyarmat ellen az első szett derekáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd egy 10-0-s rohammal megtörte ellenfele ellenállását a győri együttes. Bár a eredménye alapján a második szett is simának tűnhet, ott közel 8 percig tartotta a lépést Kiss Dániel legénységével a Balassagyarmat, ám a szett és egyben a mérkőzés egy 8-0-s győri rohammal zárult.

Utolsó csoportmeccsén a nyeretlen szigetszentmiklósi gárdával, a Sivatagi Vihar nevű alakulattal csapott össze a győri legénység, amely 8-2-es rohammal kezdett és az első szettben végig kézben tartva a játék irányítását, biztosan győzött. Ez talán el is altatta a fiúkat, a második szettbe "feltámadt" a Sivatagi Vihar csapata, amely végig tartotta a lépést a győriekkel, és aranygóllal megnyerte a szettet. A szétlövésben bár a rivális szerzett vezetést, utána nagyon koncentráltan játszottak a győriek, és végül a rendkívül eredményes kapus, De Ridder Robert góljával megnyerték a mérkőzést, amelyet maguknak tettek nehézzé. A győri gárdát az első napon legyőző Hír Sat veretlen maradt, így Kiss Dániel fiai a 2. helyen léptek tovább.

A keresztjátékban D-csoportban a 3. helyen végző horvát BHC Zagreb ellen Kiss Dániel legénysége gyakorlatilag nyert mérkőzésen maradt alul. Az első szett derekán 8-8 után egy 8-2-es rohammal elléptek 16-10-re, és egészen a hajráig őrizték is előnyüket. A szett vége "meleg" lett, de csak megnyerte a Győr. A második szett szorosabban alakult, de ebben is szinte végig a győriek vezettek, a játékrész második felében nem ritkán 4 ponttal is. 18-14-ről a hajrában ledolgozta hátrányát a horvát legénység, sőt, 20-18-as győri vezetésről meg is nyerte a szettet, jöhetett a szétlövés. Ebben a "műfajban" eddig a szezon során szinte hibátlan volt a gárda, ám ezúttal egy gyakorlatilag nyert meccs után kellett "szétlőni" fejben megzavarta a legénységet, amely sokat hibázva elvesztette ezt, s így a mérkőzést is, és nem jutott a legjobb 8 közé.

A 9-12. helyért lejátszott első mérkőzés első szettjét esélyeshez méltó magabiztossággal nyerte meg a győri gárda, ám a másodikat, végig futva az eredmény és a komáromi ellenfél után - elvesztette, és a szétlövésben ezúttal sem koncentráltak eléggé, így a komáromi gárda örülhetett. A 11. helyért lejátszott összecsapáson a csoportban biztosan legyőzött Balassagyarmatot az első szettben biztosan verték a győriek, majd a másodikat - nem először a torna során - nyerő helyzetből elvesztette a csapat, de a szétlövést ezúttal megnyerték.

Győri Strandkézilabda Club - Hír Sat 0-2 (22-23, 18-26)

Gólszerzők: Barabás 12, Füry, Panák 10-10, Mallinger 4, De Ridder, dr. Péter 2-2.

Sivatagi Vihar Szigetszentmiklósi KSK - Győri Strandkézilabda SE 1-2 (18-30, 23-22, 8-10)

Gsz.: Bohuniczky 14, dr. Péter, Oldal 12-12, De Ridder, Mallinger 8-8, Füry 4, Czirják, Pauer 2-2.

Balassa SE Balassagyarmat - Győri Strandkézilabda Club SE 0-2 (18-30, 16-26)

Gsz.: Bohuniczky 14, Barabás 12, Czurják 10, Oldal 8, Mallinger, Se Ridder 4-4, Pauer, Panák 2-2.

Keresztjáték

Győri Strandkézilabda Club - BHC Zagreb 1-2 (21-20, 20-21, 4-8)

Gsz.: Panák 11, Bohuniczky 10, Barabás, Füry 8-8, Mallinger, dr. Péter 4-4.

a 9-12. helyért:

KVSE Pureco - Győri Strandkézilabda Club SE 2-1 (16-24, 19-18, 8-4).

Gsz.: Czirják 14, Barabás, Bohuniczky 10.10, Panák 8, De Ridder, Füry 2-2.

A 11. helyért:

Balassa SE Balassagyarmat - Győri Strandkézilabda Club SE 1-2 (22-30, 24-22, 2-4)

Gsz.: Barabás 14, Mallinger 12, dr. Péter 10, De Ridder, Oldal 8-8, Panák 4.