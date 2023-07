ETO FC Győr–FC Somorja (szlovák II. o.) 3–0 (1–0)

Dunaszerdahely, MOL Akadémia, felkészülési mérkőzés.

ETO: Ruisz (Pap E., 60.) – Kovács M. (Buna, 60.), Szujó (Szépe, 60.), Anatolij (Deákovits, 30., Keresztes, 60.), Tamás K. (Csontos, 60.), Tóth R. (Anton, 60.), Vingler (Tuboly, 60.), Kiss M. (Moharos, 60.), Csóka (Mitring, 46., Bumba, 60.), Hanzli (Lacza, 60.), Olejnik (Huszár, 45.). Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gsz.: Huszár (49., 80.), Tóth R. (5.).

Antonio Munoz: –Jó mérkőzést játszott a csapat. Kissé fáradtak voltunk, de a felkészülés ezen szakaszában ez normális. Láttunk jó dolgokat, de olyanok is előjöttek, amelyeken javítanunk kell még. Folytatjuk tovább a munkát, hogy hasonlóan jól haladjon a felkészülés, mint eddig.

Hír még a zöld-fehérekkel kapcsolatban, hogy rutinos játékosokkal erősödött a csapat kerete. A magyar állampolgársággal is rendelkező, 29 éves Claudiu Bumba a román élvonal mellett szerepelt Izraelben, Törökországban, valamint a magyar NB I-

ben, ahol legnagyobb sikereit a Kisvárda csapatánál érte el. Legutóbb Székesfehérváron játszott, s 2025 nyaráig írt alá a zöld-fehér klubhoz. A kapus Pap Eduárd a román első osztályból érkezett a Rába-partiakhoz, több mint 150 mérkőzésen védett a román élvonalban, karrierje nagyrészét a Botosani csapatában töltötte. A 29 esztendős kapus a Marosvásárhely és a Temesvár kapuját védte, mielőtt a Botosanihoz igazolt. Előző csapatával az európai kupaporondon is bemutatkozott, ugyanis Konferencia Liga-mérkőzéseken állt a gólvonalon.

Az óváriaknak nem sikerült Nagykanizsán nyerniük.

Fotó: Zalai Hírlap/Szakony Attila

Nagykanizsa (NB III)–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0 (0–0)

Nagykanizsa, felkészülési mérkőzés, 50 néző.

Mosonmagyaróvár: Slakta – Czingráber, Schindler, Szabó B., Nagy P., Illés, Szalka, Szöllősi, Tifán, Deák, Korbély. Cserék: Molnár, Heinrich, Simita, Horváth K., Vukanovic, Buglyó, Baróti, Gáncs, Csedő, Tankovics, Gaál-Horváth, Borsodi. Vezetőedző: Németh Zoltán.

Gsz.: János N. (55.).

Zárt kapus meccs

A Gyirmót FC Győr közlése szerint az NB II-es csapat csütörtökön 18 órakor kezdődő felkészülési mérkőzése zárt kapus lesz. A kék-sárgák az OTP Bank Ligában legutóbbi kilencedik helyen végzett Zalaegerszeg ellen lépnek pályára.

A kék-sárgák azt is bejelentették, hogy Szőke Gergő egy évre kölcsönben a Gyirmót FC Győr játékosa lett. A 2003-as születésű középpályás a Sándor Károly Akadémián nevelkedett, végigjárta az MTK korosztályos csapatait. A Gyirmót kettő plusz egy éves szerződést kötött Jova Bálinttal, a 18 éves balhátvéd korábban az MTK és az UTE játékosa volt, s Iváncsáról érkezett a Marcal-partiakhoz.