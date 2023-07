Tizenkét éves volt a legfiatalabb, huszonkét esztendős a "legidősebb" sportoló a SMAFC idei atlétikai edzőtáborában, amit – ahogy a korábbi években is – a győri Olimpiai Sportparkban tartottak. Többpróbázók, rövidtávfutók, ugrók és távfutók a nekik leginkább megfelelő edzéstervek alapján dolgozhattak. Semmi másra nem kellett figyelniük, mint edzőikre és önmagukra.

– A körülmények kiválóak Győrben, itt rendezték anno az EYOF-ot is, így minden egy helyen van a pályaszállástól az étkezési lehetőségekig, de ami talán a legnagyobb különbséget adta az otthoni viszonyokhoz képest, hogy atlétáink fedett helyen is edzhettek. Van futófolyosó és távolugró gödör is beltéren, ahonnan nem csak az eső, de a tűző nap elől is el tudtunk bújni – fogalmazott Nagy Nikolett edző.

Négy szakember irányította a táborozókat, akikkel délelőtt és délután is foglalkoztak, de persze jutott idő a kikapcsolódásra, feltöltődésre is, egyik délután kipróbálták például az újonnan átadott Rába Quelle élményfürdőt, ami mindenkinek nagyon tetszett.

– Elsősorban természetesen a munkáról szól az edzőtábor; van akinél a finomhangolásról, másnál egy erősebb edzésmunkáról. Az atlétikai országos bajnokságoknak még nincs vége, tehát vannak sportolóink, akiknek arra szolgált a tábor, hogy még egy utolsó, nagy felkészítésben legyen részük. A közös munka és az egyhetes együttlét ugyanakkor nagyon jó csapatépítő tréning is, sokkal erősebb kapcsolatokkal jöttünk haza, mint ahogyan elutaztunk. Összességében sikeres és eredményes volt az SMFC edzőtábora – értékelt munkatársai nevében is Nagy Nikolett.