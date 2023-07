Nem mellékes körülmény, hogy három győri labdarúgó is tagja a szlovák élvonalat képviselő Dunaszerdahelyi AC-nek, valamint az ETO NB I-be kerülésének célja mellett is gondot fordítanak az akadémiai képzésre, és szem előtt tartják az utóbbi években sokat fejlődött női szakágat is.

Köteles László sportigazgató az elhangzottakhoz annyit fűzött hozzá, hogy a fiatalok sokat tanulhattak már eddig is az újonnan érkezett tapasztaltaktól, és valósnak látszik, hogy a csapat szerethető, domináns futballal vívja ki majd a szimpátiát.

Az újdonsült csapatkapitány, Keresztes Krisztián megköszönte a rövid győri idő után kapott megbízást, és annak az optimizmusának adott hangot, hogy a kéthetes edzőtábor nyomán az edzőmérkőzéseken már viszont lehetett kapni a tanultakból.

A Kisalföld kérdésére a klub szakmai tanácsadója, Slavoljub Muslin – aki pályafutása csúcsának a Crvena Zvezdával elért eredményeket tartja –, elmondta, hogy gazdag tapasztalataival elsősorban a fiatal, tehetséges edző, Antonio Munoz szintet lépéséhez szeretne járulni, de feladata a szakmai stáb és az akadémiai képzés támogatása is.

Antonio Munoz elégedett a felkészülésen látottakkal, játékban feltétlenül fejlődött a csapat, és remélhetően a közönség is ezt látja a gyirmóti nyitányon.

Arról már Tóth Miklós klubigazgató számolt be, hogy a létesítmény felújításának terve sem merült feledésbe, egy év alatt mintegy 600 millió forintot fordítanak a korszerűsítésre. A kempingpálya legkényesebb igényeket kielégítő felújítása megtörtént, a műjégpályához közeli pálya pedig második játéktérként lesz műfüves borítású. Hamarosan elkészül és a követelményeknek megfelelő lesz az új eredményjelző berendezés, pihenőhelyiséget kapott az első csapat, és folyamatban van a főépület öltözőinek, vizes blokkjainak felújítása is.