Bár az igazságosság és az egyértelműsítés volt a cél, a VAR, vagyis a videóbíró bevezetése óta talán még bonyolultabb lett a futball egyik meghatározó szabályának, a leshelyzetnek a megítélése. Míg korábban ennek a szabálytalanságnak az elbírálása is csupán az asszisztensekre és a játékvezetőkre hárult (nyilván az amatőr bajnokságokban, s ahol nem adottak feltételek, ez továbbra is így marad), a technika fejlődésével a játékot a pályán kívül, egy úgynevezett VAR-szobában (vagy kocsiban) követő játékvezetők a kétes szituációt újranézve, digitális vonalak berajzolásával a helyzetet kielemezve döntenek a lesállásról. Néha csak millimétereken(!) múlt egy-egy találat, s a döntésre néha több percet is várni kellett, arról nem is beszélve hogy az esetlegesen így szerzett találatnak nem tudott felhőtlenül örülni sem a gólt szerző játékos, sem a szurkoló. Sokak szerint ezzel kicsit elvették a futball egyik legnagyobb varázsát, s ha elő is fordultak régen hibák, mégis emberibb, jobb volt a régi rendszer.

Nos, ha a vizsgálódás meg is maradhat, egy új szabállyal – amit a FIFA egyelőre három ország, Hollandia, Olaszország és Svédország futballbajnokságaiban tesztel – talán egyértelműbb lehet a lesállás megítélése, s nem kell olyan gyakran a VAR segítségét igénybe venni, de legalább is vonalazgatni. A jelenlegi szabály szerint már akkor is érvénybe lép a les, ha a támadó valamelyik testrésze, amivel szabályos gólt szerezhet, közelebb van a kapuhoz, mint az utolsó előtti védő. Az új meghatározás alapján csak akkor ítélnének lest, ha a támadó játékos teljes testével a védő előtt helyezkedne el a labda elrúgásának pillanatában. Ez jelentősen lecsökkentené a leshelyzetek számát.

Az újítással kapcsolatban megkérdeztünk két győri kötődésű volt válogatott labdarúgót, egy védőt és egy támadót, valamint egy elismert korábbi játékvezetőt.

„Egyértelműen nehezebb dolguk lesz a védőknek, jobban oda kell majd figyelniük az ellenfél helyezkedésére, ha bevezetik ezt a szabályt. Nyilván a lesre állítást mint taktikai elemet is újra kell majd gondolni. Én is kíváncsian várom, hogyan vizsgázik a pályán ez az újítás” – mondta érdeklődésünkre a nemzeti együttesben 18 alkalommal pályára lépő, s az ETO-ban is futballozó Lipták Zoltán.

„Örültem volna, ha korábban bevezetik ezt a szabályt, mert talán ötven góllal többet szereztem volna a pályafutásom során. Mint minden újdonság, ha bevezetik, ez a módosítás is furcsa lesz először, de biztos vagyok benne, pozitív hatással lesz a támadófocira, s több gól születhet a mérkőzéseken” – tette hozzá a 63-szoros válogatott, s a magyar színekben 17 találatig jutó volt ETO-játékos, Priskin Tamás.

„Támogatom az újítást, még ha az elmúlt időszakban több változás is történt a futballban, mint a hetvenes-kilencvenes években együttvéve. Azt gondolom, az új szabály miatt kevesebb lesz a les, s több a helyzet és a gól, vagyis élvezetesebbek lesznek a mérkőzések. Nyilván, ha bevezetik az új szabályt, a játékvezetőknek fejben át kell állniuk a változásra, de ez tanulható, s lesznek majd oktatások, hogyan segítsük ebben őket” – fogalmazott a lehetséges szabálymódosítással kapcsolatban Bay Ferenc korábbi élvonalbeli játékvezető, az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság játékvezetői bizottságának elnöke.