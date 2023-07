Christopher Kröhn 1999-ben született Bécsben. A labdarúgással az SC Red Star Penzing csapatában ismerkedett meg, 2008-tól volt a klub igazolt játékosa. Egy rövid törökországi kitérő után hazájában szerepelt, az elmúlt két szezonban az osztrák másodosztályban játszott, előbb az SK Vorwärts Steyr csapatában, ahol 14 mérkőzésen 5 gól mellett egy asszisztja volt, majd pedig a FAC Wien labdarúgójaként 24 meccsen hatszor volt eredményes, illetve két gólpasszt adott.

A remek felépítésű csatár bízik benne, hogy sok góllal örvendezteti meg a következő szezonban az ETO szurkolóit.

- Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, a szakmai stáb és a társak segítőkészek az első pillanattól kezdve. Remek körülmények fogadtak, ahol minden adva van, hogy egy remek szezont teljesítsünk. Nem is lehet más célom, sok góllal szeretném kivenni a részem a sikerekből, és azon leszünk, hogy a szurkolóinkat maximálisan kiszolgáljuk a mérkőzéseken – mondta az ETO honlapján Christopher Kröhn.

- Christopher fiatal, nagyon erős és gyors támadó, aki remek benyomást tett ránk a FAC elleni edzőmérkőzésen, ahol gólt is rúgott – kezdte Köteles László sportigazgató. - Figyelemmel kísértük utána is a játékát, és arra jutottunk, hogy szükségünk van rá, mivel a kapu előtt veszélyes és gólerős, nekünk pedig ilyen tulajdonságú játékosra van szükségünk. Ezen kívül nagy előnye, hogy a csatár poszt mellett szélen is tud játszani, így az előkészítésekben is fontos szerepe lehet. Rengeteget várunk tőle.

Az ETO eddigi nyári érkezői: Paul Anton (román, Arad – Románia), Buna Gábor (Kecskemét), Claudiu Bumba (román, Fehérvár FC – szabadon igazolhatóként), Csóka Bálint (DAC – Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Siófok – kölcsönből vissza), Hamed Yasin (szudáni-magyar, Nyíregyháza, legutóbb Békéscsaba – kölcsönben), Matija Krivokapic (montenegrói, DAC 1904 – Szlovákia, legutóbb Mihályfalva – Szlovákia), Kovács Márk (DAC 1904 – kölcsönbe), Cristopher Krötz (osztrák - Floridsdorfer AC), Mamady Diarra (mali, Cádiz – Spanyolország), Pap Eduárd (román-magyar, FC Botosani – Románia), Michal Skvarka (szlovák, szabadon igazolható, legutóbb: Levadiakosz – Görögország), Szépe János (szlovák-magyar, MTK), Luciano Vera (argentin, Deportivo Maipu – Argentína)