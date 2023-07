- Nem is volt kérdés az, hogy maradok az ETO-ban amellett, hogy a nevelő egyesületem, nagyon szeretem a csapatunkat, ráadásul a legutóbbi két szezon, a klub és az én eddigi legsikeresebb bajnoki és kupa szereplései is voltak - mondta Öreg Cintia az eto.hu-n. - Egy valami persze még hiányzik, hogy teljes legyen a kép, az pedig a bajnoki cím, amiért idén is mindent megteszünk. Öröm, hogy profi körülmények között készülhetünk, én pedig szerencsés vagyok, mert más területen is kipróbálhatom magam, hiszen edzőként évek óta az utánpótlás csapatoknál tevékenykedhetek.