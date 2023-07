Az év egyik legnagyobb tatai sporteseményéről július 4-én tartottak sajtótájékoztatót Michl József, Tata polgármestere és Róth Balázs, a Footour SE elnöke, melyen elhangzott, a két versenynapon összesen mintegy ezer triatlonistát várnak a szervezők. A szombati és vasárnapi úszás rajtjánál – ami az Új Kajakház Ökoturisztikai Központnál lesz – várhatóan ennyien vetik magukat az Öreg-tó hűsítő vizébe, hogy aztán kerékpározzanak, majd fussanak. A cél is impozáns helyszín lesz, az Esterházy-kastélyhoz érkeznek be a versenyzők...

Michl József polgármester és Róth Balázs versenyigazgató. Fotó: tata.hu

Az Old Lake Man triatlonversenyt először 2017-ben rendezték meg Tatán, akkor még csak középtávon mérték össze tudásukat a versenyzők. 2018-ban már két távon indulhattak a sportolók, 2019-ben pedig országos bajnokságot is rendezett a Footour SE.

Michl József polgármester köszönetet mondott a szervezőknek, a támogatóknak és az Esterházy-kastélynak. Az előző hat verseny sikere bizonyítja, hogy a Footour közössége Róth Balázs és Róth Norbert vezetésével nemcsak programszervezésben, hanem csapatépítésben is kiváló munkát végez. „Tata sportos, hiszen négyezer igazolt sportoló van a városban, és rajtuk kívül is nagyon sokan mozognak rendszeresen. A helyi sportélet sokszínűségéhez hozzájárulnak az olyan különleges események, mint az Old Lake Man, amelynek útvonala Tata legszebb helyszínein vezet keresztül” – tette még hozzá Michl József.

A szervezők úgy alakították ki a pálya vonalvezetését, hogy a szurkolók, az érdeklődők is „élőben” nyomon követhessék majd az eseményeket.

Róth Balázs versenyigazgató, a Footour SE elnöke elmondta: „A verseny egy igazi triatlonfesztivállá nőtte ki magát, hazánk egyik legnagyobb triatlonversenye, amelyre szeretettel várjuk a nézőközönséget és a szurkolókat egyaránt. A fejlődésben pedig nincs megállás, hazai és nemzetközi szinten is jól haladnak a tárgyalások arról, hogy a Footour szervezésében 2024-ben Tata adhasson otthont a Paratriatlon Világkupának, amely olimpiai kvalifikációs verseny is lehet egyúttal.”

A versenyközpontot idén is a Kastély téren rendezik be. Az úszást követően kerékpárra pattannak a versenyzők. A kerékpáros depó a tavalyi évhez hasonlóan a kastélykertben lesz, de kicsit módosított helyszínen. A kerékpározók Tatát Kocs irányában hagyják el, majd Nagyigmándnál lesz a fordító. A futás az Öreg-tónál zajlik, a cél a Kastély téren lesz a hagyományoknak megfelelően.

2023-ban a rövidtávú versenyen az egyéni nevezők létszámát maximum 650 főben, a váltócsapatok létszámát 50 csapatban, míg középtávon az egyéni nevezők létszámát 450 főben, a váltócsapatok létszámát pedig 50 csapatban határozták meg a szervezők. A tatai megmérettetésen az ob napján több elit versenyző vesz részt, akik a világ élvonalát képviselik, és megnőtt a külföldről érkező sportolók száma is.

A Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokság miatt útlezárások lesznek július 15-én: a kerékpáros-útvonal hossza 40 kilométer. Az útvonal: Tata, Kastély tér–Hősök tere–Rákóczi út–Kossuth tér–Kocsi utca-Dózsa György utca–8136-os út a 13-as út kereszteződéséig, ott fordító és megegyező úton vissza a Kastély térre. Az útlezárás várható ideje: 13.50–16.30-ig. A versenyzők várható létszáma: 550–600 fő.

Július 16-án a Középtávú Triatlon Magyar Kupa futam miatt útlezárás lesz a következő helyszíneken: Tata, Kastély tér–Hősök tere–Rákóczi út–Kossuth tér–Kocsi utca-Dózsa György utca–8136-os út a 13-as út kereszteződéséig, ott fordító és megegyező úton vissza Tatára a 8136-os út és a Kocsi utca kereszteződéséig, ott fordító, és ebből még egy kör és vissza a Kastély térre. Az útlezárás várható ideje: 9.50–15.00-ig. A versenyzők várható létszáma: 250–350 fő.