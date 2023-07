"Meg kell nyernünk a bajnokságot, és el kell hódítanunk a Magyar Kupát is. Ezen kívül oda kell érnünk a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Vissza kell hoznunk a kupákat Győrbe" - idézi a klub honlapja Endrődi Péter ügyvezetőt.

A győriek a legutóbbi szezonban az NB I-ben arany-, a Magyar Kupában ezüst-, a BL-ben bronzérmet nyertek. A nyári szünetről visszatérő játékosok és az új vezetőedző, a dán Ulrik Kirkely vasárnap találkoztak először. A fizikai tesztekre a hét első felében kerül sor, utána már kézilabdás edzéseket is vezényel a szakmai stáb.

"Minél hamarabb egységes, erős csapatot szükséges alkotnunk. Keményen, szorgalmasan dolgozunk, lépésről lépésre, semmit sem elsietve. Biztosan sok újdonság lesz a csapaton belül, és bele is fog telni egy kis időbe, mire mindenhez hozzászokunk" - magyarázta Kirkely.

Hangsúlyozta, arra kell törekedniük, hogy minél hamarabb csúcskézilabdát játszanak, a bajnokságok végén pedig begyűjtsék a trófeákat.