Hétfőn felmérésekkel kezdődött, majd futóedzéssel folytatódott a felkészülés a Motherson Mosonmagyaróvár kézilabdázói számára. A Gyurka János vezette szakmai stáb 12 játékossal kezdte el a munkát. Négyen igazoltan hiányoztak: a felnőtt válogatott összetartásán részt vevő Albek Anna, Pásztor Noémi, Szemerey Zsófi trió mellett a romániai U19-es Európa-bajnokságon szereplő Varga Emília sem tudott rendelkezésre állni.

„A válogatott összetartáson résztvevők 12-én csatlakoznak hozzánk, Varga Emília pedig később – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. - A nyári szünetben kielemeztük az előző idényt, és persze készültünk erre az időszakra is. Meghatároztuk azokat az irányokat, amelyeken javítani szeretnénk, és igyekszünk egy kicsit új fazont is adni a csapat játékának, hiszen némileg más szerkezettel fogunk dolgozni.”

A keretben három új arc is feltűnt. Schatzl Natalie Vácról, Hadfi Gréta Érdről, Udvardi Laura pedig Kisvárdáról érkezett Mosonmagyaróvárra.

„Izgatottan vágtam neki a felkészülésnek – mesélte Schatzl Natalie, az MKC új balszélsője. - Várom az új kihívásokat, és szerintem a környezetváltozás is jót fog tenni. Mosonmagyaróváron minden adott a továbblépéshez, emiatt is várom az új szezont. Az otthoni programot teljesítettük, ráadásul én kifejezetten szeretek futni, így ez nem okozott nehézséget. Már ez is fontos része volt a felkészülésnek, hiszen így nem a nulláról kell építkeznünk.”

A keret csütörtökön és pénteken csapatösszetartáson vesz részt a Veszprém megyei Döbröntén. Friss hír, hogy a szakmai stáb kapusedzővel bővült. A korábban Orosházán és Székelyudvarhelyen is védő Szabó Levente segíti majd Gyurka Jánosék munkáját.

Az első felkészülési mérkőzésre sem kell sokat várnia a szurkolóknak. Július 21-én, pénteken a legutóbbi öt Ázsia-bajnokságon egyaránt ezüstérmet szerző japán válogatott lesz a mieink ellenfele. Emellett az ázsiai BL-győztes, dél-koreai SK Sugar Gliders-szel, a francia Nantes-al, a szlovén Krim Ljubjanával és a horvát Lokomotiva Zágrábbal is találkozik az MKC a következő másfél hónapban.

„Nagyon örülök, hogy viszonylag hamar lesz edzőmeccsünk – mondta Tóth Gabriella, a Motherson Mosonmagyaróvár irányítója. - Engem ezek tudnak a leginkább kiszakítani a monotonabb, inkább fizikális munkából, amely persze elengedhetetlen része a felkészülésnek. A pihenés nagyon jól jött, sikerült kipihenni az előző idény fáradalmait, és több időt a családdal tölteni.