A 24 mérkőzésből a 3–3 döntetlen és vereség mellett 18 alkalommal győztesen hagyták el a pályát, a 76 rúgott gólból Dunajski Kamil egymaga 29 góllal vette ki a részét.

Az újabb bajnoki címet, a csapat teljesítményét Rádler Attila sportköri elnök értékelte:

– A céljainkat elértük, sőt, túl is teljesítettük – kezdte az elnök. – A szezon kezdetekor a biztos, stabil működést tűztük ki elsődleges célunknak. A csapatot a dobogóra vártuk, de nem jelentettük ki a bajnokság előtt egyszer sem, hogy kötelezően az első helyen kell végeznünk. Tudtuk azt, hogy a bajnoki címet nehéz lesz megvédeni. Bár titkon mindenki vágyott egy újbóli aranyéremre, hiszen az érzés, ami ezzel jár, szívmelengető még a megyei harmadosztályban is.

Az előző bajnokság megnyerése után történtek jelentősebb változások a klub háza táján.

– Az új bajnokságra edzői pozícióba régi játékosunk, Mészégető Tamás érkezett. Idő kellett hozzá, hogy közte és a csapat között kialakuljon az az egyensúly, amivel bajnokságot tudtunk nyerni. Voltak mérkőzések, amikor könnyedén hullajtottunk olyan pontokat, ahol a szurkolótábor már elkönyvelte a három pontot. De ezen az időszakon is sikeresen túl tudtunk lépni. Több esetben nehezítette a dolgunkat sérüléshullám, illetve munkahelyi, családi elfoglaltságok is. Az öltözőnk belső felújítása végett több hazai mérkőzésünket idegenben kellett lejátszanunk, de mindezek ellenére többségében ebből jól tudtunk kijönni az eredmények tekintetében. Nagy erőt mutatott a csapat, amikor a bajnokság vége felé a Balffal szembeni versenyfutásban higgadt és eredményes tudott maradni. Ez nagyban befolyásolta a végkimenetelt. Köszönöm azoknak a vezetőknek, egyesületeknek a rugalmasságát, sportszerűségét, akik az öltözőnk felújításának ideje alatt fogadtak minket.

Már született döntés arról, hogy az ősszel melyik osztályban folytatják.

– Három napot közösen tölteni Badacsonyban, ez lesz a csapat jutalma a jó szereplésért. Már visszatérő vendégek vagyunk, remélem, jövőre is mehetünk majd. A következő évet illetően továbbra is a stabilitás az elsődleges, a többi majd adja magát. A csapat gerince egyben marad, az új igazolásokkal kiegészülve várjuk a folytatást, de tartalékcsapat hiányában továbbra is a megyei harmadosztályba fogunk nevezni.