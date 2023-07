Először is nagy büszkeséget éreztem, hiszen az elmúlt évek, évtizedek egyik legjobb klubja keresett meg. Tudtam, hogy ez nagy lehetőség nekem is, nagyon gyorsan realizálódott is minden. A beszélgetés alatt, amit a klubvezetőkkel folytattam, hamar kiderült, hogy hasonló céljaink vannak, ahogyan én, úgy a klubvezetők is éhesek a sikerekre, a győzelmekre. Szóval hamar megtaláltuk a közös pontot, és egyezségre is jutottunk.