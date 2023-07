A Mária szobornál tartott ünnepélyes megnyitón beszédet mondott többek között Barcza Attila is, Sopron országgyűlési képviselője. A remek, kellemes időben rendezett ünnepséget látványos néptánc program is színesítette, majd a rendezvényt egy fogadás, bankett zárta.

A keddi nyitó napon reggel 9 órakor kezdődött a verseny, ám úgy egy órával később hatalmas villámokkal vihar csapott le a térségre, így a szervezők beszüntették nyitó napi viadalt.

Négy-öt célt ugyan teljesítettek az íjászok, de a versenybíróság döntése értelmében a nyitó napon elért eredmények érvénytelenek. A kontinensviadal így egy nappal rövidebb lesz, az érdemi része szerdán kezdődik és a következő négy nap összesített eredményei alapján dől el a különböző kategóriákban az Európa-bajnoki címek, érmek és helyezések sorsa.

A soproni kontinesviadal érdemi része a magyar csapat számára is csupán szerdán kezdődik.