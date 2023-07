A H-Moto Team versenyzője, Kovács Bálint számára végre jutott egy kis pihenő a nagy rohanásban, így saját bevallása szerint kipihenve várja a folytatást. Ezúttal nem az Endurance-világbajnokságon pattan motorra – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul –, hanem az IDM Superbike kategóriában áll rajthoz a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, akiktől gyári szerződést kapott az idei szezonra. A 21 éves motoros ezúttal az általa jól ismert Schleizer Dreieckben folytatja szereplését az IDM-ben.

„Közel egy hónapos szünet után folytatódik a német bajnokság, nekem nagyon jót tett ez a pihenés, mégha aktív pihenésben volt is részem. Abszolút feltöltődve és jó formában érzem magam. Alaposan kiéheztem a motorozásra, hiszen csak kispályán edzhettem. Egy olyan viadal jön a versenynaptárban, amit utcai pályán rendeznek, és az év többi részében utcai közlekedésre használják. Magát a pályát jól ismerem, ráadásul szeretem is, hiszen 2019-ben a Suzuki Kupában a pole pozíció mellett a legjobb köridő mellett a két futamgyőzelem is az enyém lett. Az, hogy ez most az IDM-ben is összejöjjön, még odébb van, de bízom abban, hogy képes leszek az eddigi eredményeimet hozni Schleizben is – fogalmazott Kovács Bálint.

A bajnokság állása: 1. Florian Alt 140 pont, 2. Bastien Mackels 85 pont, 3. Hannes Soomer 84 pont, 4. Patrick Hobelsberger 79 pont, 5. Ilya Mikhalchik 75 pont, 6. Kovács Bálint 52 pont.