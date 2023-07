- Először kezd előbb a válogatott, mint a klubok, mindezt azért, mert tervszerű felkészüléssel szeretnénk elérni a célunkat, az olimpiai részvételt – kezdte mondandóját a keddi média nyilvános edzés előtt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány: a skandináviai, november 29. – december 17. közötti világbajnokságról hét, szerencsés esetben nyolc csapat jut ki a párizsi olimpiára. – Óvatosan kellett indítanunk, mivel az Audi ETO és a Ferencváros játékosain kívül a többiek öt hete nincsenek edzésben. Elsődleges célja a győri napoknak az erőfelmérés, labdást edzést csak kétszer tartunk. A tábor előtt egyeztettünk a klubokkal, és bízunk abban is, hogy a győri és a ferencvárosi csapattal is egymást támogatva érjük el a céljainkat. Jó hír, hogy a debreceniek nemzetközi szerepléssel növelhetik rutinjukat nemzetközi színtérre, a Mosonmagyaróvárnak is jót tett volna a szeptemberi kezdés.

Fotó: Nagy Gábor