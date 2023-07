- Először kezd előbb a válogatott, mint a klubok, mindezt azért, mert tervszerű felkészüléssel szeretnénk elérni a célunkat, az olimpiai részvételt – kezdte mondandóját a keddi média nyilvános edzés előtt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány: a skandináviai, november 29. – december 17. közötti világbajnokságról hét, szerencsés esetben nyolc csapat jut ki a párizsi olimpiára. – Óvatosan kellett indítanunk, mivel az Audi ETO és a Ferencváros játékosain kívül a többiek öt hete nincsenek edzésben. Elsődleges célja a győri napoknak az erőfelmérés, labdást edzést csak kétszer tartunk. A tábor előtt egyeztettünk a klubokkal, és bízunk abban is, hogy a győri és a ferencvárosi csapattal is egymást támogatva érjük el a céljainkat. Jó hír, hogy a debreceniek nemzetközi szerepléssel növelhetik rutinjukat nemzetközi színtérre, a Mosonmagyaróvárnak is jót tett volna a szeptemberi kezdés.

-Mennyire látszik véglegesnek a keret?

-Az mindenképpen örvendetes, hogy a jelenlévők fizikai eredményei jók, és azt is fontosnak tartom, hogy együtt legyünk, csapatként készüljünk. A létszám és az összetétel még változhat, mert ezúttal eltekintettünk a kismama szerepet vállalóktól, valamint a külföldön játszóktól. A program kész, augusztusban két napig az FTC-vel készülünk együtt, októberben európai kupameccseket vívunk Ausztriával és Norvégiával, majd november elején vendégek leszünk a német kézilabdázás napján. A világbajnokság előtti közvetlen szakaszt hollandiai felkészüléssel töltjük, onnan utazunk a csoportmérkőzések színhelyére, Helsingborgba. Óva intek mindenkit a túlzott önbizalomtól, mert az águnkon a célok eléréséért Montenegrón kívül valószínűleg Svédországgal és Horvátországgal is meg kell küzdenünk.

Sikerült szót váltanunk Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, az Audi ETO nemrég férjhez ment balszélsőjével, aki válogatottságai számát tekintve közelít a százhoz: - Jó lett volna az esküvő után elutazni, de a párom is megértette, hogy az olimpiai célok miatt ezt el kell halasztanunk. Örülök, hogy ismét tagja lehetek a keretnek, motiváltak vagyunk az olimpiai szereplést illetően. Az sem lényegtelen, hogy hat ferencvárosi év után kerültem vissza Győrbe, amely az otthonom, és jól is érzem magam az ETO-nál.

A Motherson Mosonmagyaróvár KC kapusa, Szemerey Zsófi a spanyolországi világbajnokságon és a szlovéniai Eb-n már átesett a tűzkeresztségen: - A hét év előtti súlyos sérülés, a kilenc hónap kihagyás idején nem reméltem, hogy ilyen visszatérésben lesz részem. Három éve, hogy újra Mosonmagyaróvárra igazoltam, harmadik, ötödik és negyedik helyet értünk el, készülhetünk az európai kupaküzdelmekre, van tehát presztízse a csapatunknak. Bár vannak a poszton riválisaim, mindent elkövetek, hogy növeljem egyelőre csekély válogatottságaim számát.