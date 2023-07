Augusztus közepén a soproni Turris SE két reménysége nemzetközi edzőtáborba utazik. Tóth Tibor vezetőedző lapunk érdeklődésére elmondta: a 10 esztendős Gilicz Bálint az előkelő 4. helyen áll a nála egy évvel idősebb fiúk országos ranglistáján, Péntek Kincső pedig a lányoknál található az előkelő 5. helyen, szintén az U11-es korosztályban.

A szövetség jóvoltából augusztus közepén Gilicz - több hasonló korú gyerek társaságában - az asztalitenisz "Mekkájába", Kínába utazhat, ahol minden bizonnyal rengeteget fejlődik majd. A fejlődés az ifjú soproni hölgy, Péntek Kicső számára is adott lesz, aki nagyjából ugyanakkor, amikor Gilicz Kínában készül, Kiskunfélegyházán vesz részt nemzetközi edzőtáborban. Mindketten az úgynevezett óvodás programból kerültek ki, ami már csak azért is kézenfekvő, mert a Kőszegi úti bázis az óvoda közvetlen szomszédságában található.

Ami a Turris SE Sopron felnőtt csapatait illeti, az NB I-es együttes a papírformának megfelelően a közepémezőnyben, a 6. helyen végzett, ám egyik játékosa, Zakar Kristóf távozik. A rutinos Dohnál Gábor, valamint a két fiatal Fehér fivér, Hugó és Leó maradnak. A dolgok jelenlegi állása szerint az NB II-es csapatból a fiatal Orosz Kolos kerülhet fel az első számú csapatba.

Az NB II-ben szereplő együttes a következő évadban várhatóan nem indul, mivel a fiatalok alkotta társaság több játékosa is az érettségi után nem marad Sopronban, máshol folytatja a tanulmányait.