A hétvégén Gyenesdiáson rendezték az 50 méteres futóvad-lövő országos bajnokságot. A 10 méteres futócél szakág tűzfegyveres megfelelőjének számító viadalon a hagyományok szerinti futó vaddisznót ábrázoló, de azon körkörös céltáblára lőnek.

Sike József a Győri Lövészklub versenyzője, parádés eredménnyel, négy aranyéremmel a nyakában zárta versenyt. A győriek világ- és Európa-bajnok sportlövője a 40 vegyes szám elméleti 400 körös maximumából 390 kört lőve lett ismét országos bajnok. Klubtársa, Boros László tőle egy körrel lemaradva második lett. Sike a 30+30-as „normál” versenyszám 60 lövése alatt már jobban el tudott húzni a mezőnytől, az elméleti maximum 600 körös számban, szintén csak 10 hibát vétett, ezzel 590 körrel zárta a versenyt. Egy körrel lőtt jobbat, mint tavaly Chateauroux-ban, ahol világbajnoki bronzérmet szerzett. A számban Boros László, 569 körös teljesítménnyel a harmadik helyen végzett.

Sike bravúros teljesítményének is köszönhetően a Győri Lövészklub csapata (Sike József, Boros László, Spárnicz Ádám) kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

A győztes Győri LK csapata: Sike József, Boros László és Spárnicz Ádám.

A tavaszi versenyek után Herczegh Szabolcs szövetségi kapitány Sikét is jelölte az augusztusi azerbajdzsáni, minden ISSF szakágat érintő „nagy” világbajnokságra készülő magyar keretbe, de a győri sportlövő családi okok miatt lemondta a vb-szereplést.

Érdekesség, hogy a hétvégi versenyen többen is kifogásolták a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) példa nélküli, versenyidőszak közben elfogadott szabálymódosítását, amely szerint a hagyományos, sok évtizede változatlan vaddisznó alakú céltáblát, sziluett nélküli, teljesen körkörös céltáblára cserélik. A célkép ilyen mértékű megváltoztatása felbolydulást keltett nem csak a hazai, hanem a nemzetközi mezőny tagjai között is. Mindössze két hónappal a világbajnokság kezdete előtt új célzástechnikát kitalálni és begyakorolni ugyanis rendkívül nehéz feladat. Úgy tudjuk, a változtatás miatt több külföldi sportlövő szövetség is kérvényezni fogja, hogy az idei világbajnokságon még a megszokott lőlap legyen.

A vadat ábrázoló lőlap "eltűnne" a versenyekről.

További hír, hogy a válogató versenyek az utánpótlás korcsoport számára is lezárultak. A válogatott keretet illetően az MSSZ elnöksége elfogadta az szövetségi kapitány javaslatát. A győriek számára kedvező döntés született, hiszen a tavalyi vb-bronzérmes csapat újra összeáll. Laczik Dávid a Győri LK utánpótláskorú, gyorstüzelő pisztolyos versenyzője, valamint Rédecsi Máté (BHSE) és Nagy Ákos Károly (TVSC) alkotják majd a júliusi koreai, Changwonban rendezendő junior világbajnokságra utazó gyorstüzelő pisztolyos fiú csapatot.