Két fiatal játékos marad a soproni csapatnál

A következő évadban is a Sopron KC játékos lesz az együttes utóbbi években már képességeit a felnőtt élvonalban is meg-megvillantó két fiatal játékosa, a közelmúltban előbb az U19-es világbajnokságon, majd az U20-as Eb-n is a korosztályos válogatottunkat erősítő irányító Csendes Péter, valamint Schöll Richárd.

Pojbics Szabolcs, az SKC ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta: több magyar játékost már nem tervez szerződtetni a klub, a hazai állományt tekintve mégis van még egy kérdőjel: mi lesz Valerio Bodonnal. Ő, mint ismeretes, úgy utazott ki az Egyesült Államokba, hogy próbálja beverekedni magát valamelyik NBA-csapatba, ám amennyiben Európában marad, akkor továbbra is a soproni gárdát erősíti. Valerio Bodonnak a Boston figyelmét sikerült magára irányítani, és, amint arról már beszámoltunk, remekelt is az egyetlen nyári liga meccsén, amelyen pályára került a Celtics csapatában, de ügyében még nem született döntés. Az ő sorsának alakulása meghatározza a soproni gárda légiós szerződtetési koncepcióját.

